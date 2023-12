El presidente de Melilla, “muy escéptico” ante el próximo viaje de Albares a Marruecos

Melilla, 11 dic (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado “muy escéptico” ante el viaje que realizará este miércoles a Marruecos el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con el que el Gobierno pretende reforzar las relaciones políticas, comerciales, culturales y de cooperación.

A preguntas de los periodistas, el presidente popular ha dicho que “está bien que hablen” pero cree que es mejor que no lo hagan “si no es para nada”, y se ha referido a la situación actual en la frontera de Melilla, donde la aduana comercial lleva cerrada desde 2018 y no se aplica de manera igualitaria el régimen de viajeros, perjudicando al lado español.

Cerrada por decisión unilateral de Marruecos desde el 1 de agosto de 2018, Imbroda ha considerado “una especie de tomadura de pelo” los “ensayos ridículos” que han realizado España y Marruecos este año para la reapertura de la aduana comercial y que había sido anunciada por el Gobierno a principios de 2023.

Imbroda ha recalcado que el cierre se produjo con Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno y, desde entonces, “han dicho varias veces que se va a abrir pero luego es mentira”.

Asimismo, se ha referido a una de las principales quejas de la patronal de Melilla respecto al hecho de que en la frontera terrestre entre España y Marruecos no se aplique de manera igualitaria el régimen de viajeros, de manera que quienes pasan hacia Melilla pueden llevar compras y enseres personales, pero no en el sentido contrario.

El presidente autonómico ha dicho no entender “cómo el Gobierno nacional ha aguantado tanto tiempo sin haber puesto eso negro sobre blanco” dado "el escarnio que supone". EFE

