El Gobierno reunirá en enero a las CCAA bilateralmente para abordar la condonación de deuda pactada por PSOE y ERC

La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado a las comunidades autónomas durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que las irá reuniendo de manera bilateral en el mes de enero para explicarles la metodología que se seguirá en la condonación de deuda pactada entre PSOE y ERC. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz-Molina, en declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ha detallado que las comunidades le han pedido explicaciones sobre esta quita de deuda. En concreto, el consejero de Castilla-La Mancha le ha pedido explicaciones sobre la metodología que se seguirá para aplicar a todas las comunidades autónomas la condonación de deuda que pactaron ERC y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Este acuerdo contempla una condonación de deuda para Cataluña del 20% del déficit que tiene la región catalana con el Estado, unos 15.000 millones de euros, además de que el Govern se ahorraría unos 1.300 millones de intereses. PERO SIN FECHA PARA LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN Por su parte, el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha denunciado que la ministra María Jesús Montero "ha dado una patada para adelante" y ha evitado poner fechas y plazos a la reforma de la financiación autonómica que le han reclamado casi todos los consejeros pese a no estar en el orden del día de la reunión de este lunes. De hecho, las comunidades del PP habían adelantado una posición común a su entrada al Consejo de Política Fiscal y Financiera para urgir a la ministra a reformar este modelo de financiación de manera multilateral y cuanto antes. Sin embargo, varios consejeros autonómicos han desvelado a la salida de la reunión que la ministra no ha comentado plazos ni fechas, a lo que las comunidades del PP le han pedido que lo haga de manera "inminente". A su vez, el consejero murciano ha dicho que las comunidades del PP "no hablarán de la condonación de deuda en tanto en cuanto no se reforme el sistema de financiación autonómica". "Es una decisión clara, intuitiva, unívoca y en la que estamos todos absolutamente de acuerdo", ha dicho. ANDALUCÍA LE PIDE LA MISMA URGENCIA Por su parte, la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, también ha confirmado que será en enero cuando Montero reúna a las comunidades, aunque le ha pedido la "misma urgencia" para la reforma del sistema de financiación autonómica. "Primero un fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación, segundo, que se inicien los trabajos o se continúen los trabajos para la reforma del sistema de financiación y, en tercer lugar, hablaríamos de la deuda. Pero la deuda, la condonación de la deuda para Andalucía no es el problema", ha sostenido. MADRID NO ESTÁ INTERESADA EN LA CONDONACIÓN DE DEUDA Y en el caso de Madrid, la consejera de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, ha dicho que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está "interesado" en el aspecto de la condonación de la deuda, ya que es la única comunidad que no tiene deuda con el Estado. "Nosotros pensamos que los que tienen deuda, la deuda se tiene que pagar", ha proclamado.