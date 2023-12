Defensa atribuye a un error el ataque contra la FINUL en Líbano y dice que "todo parece indicar" que fue Israel

El Ministerio de Defensa ha achacado este lunes a un error el ataque contra posiciones del batallón español en Líbano enmarcado en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) del fin de semana, que no dejó víctimas, al tiempo que ha señalado que "todo parece indicar" que la munición procedía del lado israelí. La FINUL confirmó el incidente y explicó que se trató de un "disparo" que impactó contra una torre de vigilancia que estaba dentro de una posición de la fuerza. El impacto causó daños en la estructura pero nadie resultó herido. El incidente tuvo lugar en el marco de los enfrentamientos cruzados constantes que se dan entre Hezbolá y el Ejército israelí en la frontera entre ambos países. Fuentes del Ministerio de Defensa han precisado este lunes que se trató de munición de artillería que impactó contra una barandilla de torre de control. En el marco de los enfrentamientos entre la milicia-partido chií y las Fuerzas de Defensa israelíes, que son continuos, a veces se cometen errores, han señalado las mismas fuentes, que han remarcado que el incidente se saldó sin heridos ni víctimas y con un pequeño daño material. Sobre la autoría, las fuentes señalan que "todo parece indicar" que fue Israel, aunque aún está por demostrar. Además, han precisado que Israel suele avisar de cuando va a llevar a cabo un ataque y sobre qué zona, para que a los efectivos de la FINUL les dé tiempo a guarecerse en los refugios. Sin embargo, el sábado este aviso se hizo con poco tiempo. Las fuentes del departamento que dirige Margarita Robles han remarcado el gran trabajo de la FINUL y del comandante de la misión, Aroldo Lázaro, en Líbano. Entre sus cometidos, figura una labor de mediación entre las partes. Del mismo modo, afirman que los efectivos españoles desplegados en el país de Oriente Próximo, alrededor de 600, tienen la moral alta y son conscientes de la importancia de su papel para contribuir a la desescalada en la región. RIESGO BAJO EN MALÍ La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este lunes una videoconferencia con el contingente español en la misión europea de Malí (EUTM Malí), en la sede del ministerio, y ha conversado con el general de brigada Santiago Fernández Ortiz-Repiso, que ostenta la comandancia de la misión y que le ha puesto al día sobre la situación en el país africano. El general ha remarcado que no hay novedades en la capital, Bamako, y que no ha habido cambios en la situación de seguridad, por lo que el riesgo que asume el contingente es bajo. España contribuye con más del 80% de la misión, 135 efectivos, y el general ha adelantado la posibilidad de que Eslovenia y Moldavia contribuyan con personal. Actualmente, son Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Lituania, Portugal y Rumanía los que contribuyen. Sobre el cometido concreto de la misión, el general ha señalado que principalmente se enfoca en dar testimonio de que España y la UE quieren seguir implicados con Malí y el Sahel en general, después de la suspensión de las labores de instrucción debido a la situación política del país africano. Se declaran dispuestos a retomar estas funciones cuando políticamente sea viable, pero fuentes del Ministerio de Defensa especifican que la UE revisará la continuidad de la misión en Malí en enero. De momento, se ha prorrogado el mandato del general Ortiz-Repiso otros tres meses, hasta marzo. También se ha referido la influencia rusa en Malí, que según ha dicho no es tan grande. Ha destacado, además, a China, con quien las relaciones se están incrementando, según sus palabras.