Carlos Manera: "Vale la pena competir; mi pasión es el mar y necesito aprender"

Barcelona, 11 dic (EFE).- El español Carlos Manera, segundo clasificado en la división Prototipo de la 24ª edición de la Mini Transat 650, la travesía bianual del Atlántico en solitario entre el puerto francés de Les Sables d' Olonne y el de Sant François (Guadalupe), marcó un hito histórico para la vela oceánica española, igualando a Álex Pella, que también ocupó este lugar en 2005.

"Todo esto la conseguí con el apoyo y el dinero de la familia, de todos mis ahorros, de la ayuda de amigos. Y estuve luchando en cabeza en las dos etapas en una regata que es muy dura y exigente, pero que vale la pena estar en ella porque mi pasión es el mar y necesito aprender", afirma en una entrevista concedida a EFE.

Nacido en Madrid, es hijo de pescadores, tiene 25 años y reside en Port de la Selva (Girona). Está graduado en la especialidad de Náutica y Transporte Marítimo.

Manera ganó la primera etapa de la prueba y en la segunda mantuvo una gran lucha con Federico Waksman, "hasta que el quinto día rompí el balcón de poca y no pude colocar el 'spinnaker', tuve que ir con un 'gennaker', una vela más plana, y esto provocó que Waksman me pasara porque yo me quedé estancado haciendo la reparación", revela.

Se incorporó a la clase Mini 6.50 en 2020. Participó así en la Mini Transat en 2021, finalizando en el puesto 32º de la división Serie con el 'Varador 2000', un antiguo Nacira botado en 2010.

"Eso fue una toma de contacto con la navegación en solitario, porque no hay anda más realista que una Mini Transat, y es una manera fácil de meterse en ese mundo", recuerda.

En cambio en esta edición contó con un diseño Manuard de última generación. Se construyó en el astillero Sinergia Racing Group, en Cartagena (Murcia). Es un Prototipo de Mini 650, de fibra de carbono botado en 2022 y que preparó junto su hermana Elena.

"Este proyecto era más ambicioso y me propuse reunir todas las ideas que tenía en la cabeza de la anterior edición, para lograr un diseño único con mus propias ideas", explica.

Manera lamenta que, "aquí al lado", en Francia, sus rivales "disponen de recursos ilimitados, patrocinadores, ayudas de todo tipo, etc".

"Es un poco triste que ellos tengan estas facilidades y tú te estés estrellando contra un muro, que es el económico, y no hay manera de atravesarlo", añade.

Sin embargo, regatistas como él o Federico Waksman han desafiado el dominio francés: "La Mini Transat es su 'joya de la corona' y les estamos demostrando que, disponiendo de los mismos medios que ellos, podemos tener estos resultados".

"Ahora me gustaría dar el paso a la Clase40 (monotipos de 12,20 metros), pero es un sueño ahora mismo, porque no tenemos medios ni apoyo", sentencia Carlos Manera. EFE

