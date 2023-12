Calviño, sobre la amnistía: a veces "hay que hacer cosas que no apetecen", pero es "el camino correcto"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado este lunes que cuando se está en un cargo de responsabilidad hay que tomar decisiones que "no apetecen", al ser preguntada por la amnistía. No obstante, ha considerado que es "el camino correcto" para mejorar la convivencia en Cataluña y el diálogo. Así se ha pronunciado a la pregunta de si cree que la impunidad que la ley de amnistía conllevará para el expresidente catalán Carles Puigdemont es beneficiosa para los españoles, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Calviño, que ha empezado diciendo que ha reflexionado "mucho" sobre el tema, ha señalado que "lo que uno pueda sentir, lo que a uno le pide el cuerpo, a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país". "Hay que hacer cosas que a uno no le apetecen cuando está en un cargo de responsabilidad", ha defendido, para apostar por no dejar "descarrilar", "por uno u otro sentimiento", la agenda política del Gobierno de Pedro Sánchez, que es "buena" para España. La vicepresidenta ha reivindicado que en los cinco años de Sánchez como presidente se ha conseguido "cambiar totalmente la convivencia en Cataluña" y la situación es "mucho mejor", a la vez que ha subrayado que "el diálogo es el camino por el que hay que seguir". "Eso lo tengo muy claro y creo que todos los pasos que se puedan dar en esta dirección van a ser buenos. Uno ya después puede cuestionar si es el momento, si había que esperar más tiempo, pero que el camino es ese yo lo tengo claro", ha indicado. Calviño ha añadido que no va a dejar que personas dañen las perspectivas del país o esa política con respecto a Cataluña que ella cree acertada, si bien no ha aclarado a quién se refería. "Hay un sentimiento compartido por parte de la inmensa mayoría de la población española, pero también mi cabeza me dice que este es el camino correcto y lo tengo muy claro", ha concluido.