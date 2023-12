AMP.Portavoz CyL, al término del CPFF: "Salimos preocupados porque hay asuntos vitales para las CCAA que no nos aportan"

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado su malestar este lunes al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) en Madrid ante la nula información recibida respecto de cuestiones que califica de "vitales" para la financiación de las distintas comunidades autónomas. "Salimos preocupados de la reunión porque hay muchas informaciones que hemos solicitado las comunidades autónoma y no se han aportado y, en cambio, hay muchas cuestiones que hemos visto que hay alguna que sí disponían de ellas y que están negociando fuera y quizá por eso no han querido asistir a este consejo", ha criticado el consejero económico castellanoleonés. Y es que, como así ha advertido el Fernández Carriedo, Castilla y León y el resto de autonomías acudían a la cita con el objetivo de hablar de financiación autonómica, del trato de favor en algunos acuerdos a algunas comunidades autónomas y, sin embargo, "no se ha hablado de eso y la sensación es de que los temas vitales como es la financiación autonómica y la de los servicios públicos se está negociando fuera y luego se quiere imponer al resto". Por ello, ha hecho un llamamiento en este sentido a que la negociación de la financiación autonómica y de todos los fondos del sistema se acuerde "entre todos" y "en condiciones de igualdad" y ha rechazado pactos "con algunos" y "en reuniones bilaterales, incluso fuera de España", para que se apliquen luego al resto de comunidades autónomas. "Parece ser que cuando nos reunimos dentro de España entre todas las comunidades autónomas, el Gobierno no nos quiere contar en qué consisten estos acuerdos o qué es lo que quiere aplicar como modelo de financiación o como criterio de reparto de fondos para el conjunto de comunidades autónomas", ha insistido el consejero. En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del CPFF, el portavoz ha pedido explicaciones tanto al Gobierno como a los partidos separatistas para conocer el motivo por el que Cataluña no ha acudido "a una reunión entre todas las comunidades autónomas". Fernández Carriedo ha recordado que están en juego temas "muy importantes" como la financiación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y la dependencia cuestiones que "importan mucho a la vida de la gente". "Nosotros lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo que es igualdad de trato y que a todos los españoles se nos trate igual, vivamos donde vivamos", ha apuntado el consejero, quien quería que se concretara de una vez por todas cómo se va a abordar la financiación autonómica y si va a haber algún fondo específico que se distribuya entre todas las comunidades autónomas. "No sería razonable que nos reuniéramos simplemente para vernos y que los asuntos importantes y relevantes para la financiación autonómica de Castilla y León se decida fuera de España, se decida en Suiza y se decida con los socios separatistas del Gobierno", ha sentenciado el portavoz que ha hecho especial hincapié en que se garanticen la "igualdad de trato" y la multilateralidad.