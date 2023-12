Tellado dice que la amnistía es "un atentado" contra el Estado de Derecho y lamenta que el fiscal ya quiera aplicarla

El portavoz del grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, considera que la proposición de ley de amnistía, que el martes pasa su primer examen en el Congreso, es "un atentado contra el Estado de Derecho" y una "traición" de Pedro Sánchez a la "tradición constitucionalista" del PSOE, y ve "lamentable" que, antes incluso de la primera votación en el Parlamento, la Fiscalía General del Estado ya esté pidiendo diligencia para recopilar causas en las que podría aplicarse. En una entrevista con Europa Press, Tellado ha asegurado que la toma en consideración de la ley de amnistía es "el primer pago" de los acuerdos de Pedro Sánchez para volver a ser presidente y mantenerse con su "Gobierno de la resistencia". IRÁN ADELANTANDO PÍLDORAS PARA IR TRAGANDO POCO A POCO Según ha explicado, este tema es uno de los que figuran en la "agenda pública" del Gobierno, los pactos que ya se han conocido, pero luego hay una "agenda oculta" en la que se incluyen asuntos que hoy se desconocen y que Sánchez irá dando a conocer "a píldoras" para que se "vayan tragando poco a poco". Ahí ha incluido el referéndum de independencia en Cataluña y lo que define como "el pacto encapuchado" con Bildu, que podría tener relación con el futuro de los presos de ETA, ya que está convencido de que el apoyo de la formación abertzale no pudo ser "gratis". Tellado ha aludido a una tercera agenda que agrupa a todas las reformas que España necesita y que se quedarán "congeladas" porque el Ejecutivo no podrá llevarlas a cabo por falta de votos, lo que le lleva a la idea de que ésta puede ser una "legislatura perdida". Sobre la amnistía, ha insistido en que es "tan inconstitucional" como hace un año y que supone un "atentado contra nuestro Estado de Derecho" porque, entre tras cosas, acaba con el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Carta Magna, que quedará "en entredicho" con la tramitación de esta ley. "La amnistía se ha convertido en la piedra piramidal de esta legislatura, en un ataque a los cimientos de nuestra democracia", ha añadido. Pero, además, ha afirmado que es "una traición a la tradición constitucionalista" del PSOE y que "hay socialistas históricos que no se sienten identificados con lo que va a pasar" y "muchísismos votantes que se sienten defraudados". "Nadie votó a Sánchez para esto --ha resumido--. Es el gran fraude electoral de Pedro Sánchez. Engañó a todo el mundo y a quien más engañó fue a sus votantes". Por ello, el PP ha pedido que esa primera votación e la ley de amnistía sea pública y por llamamiento, para que los diputados socialistas se "retraten" en el Congreso, tengan que enfrentarse al "el elefante en la habitación" y quede en evidencia el "engaño", según ha dicho. EL PP SEGUIRÁ EN LA CALLE El dirigente del PP ha confirmado que el PP seguirá con las movilizaciones porque considera que tienen "la obligación de protestar" ante una ley que consideran "injusta e inconstitucional". "Seguiremos saliendo a la calle cuantas veces haga falta. No nos van a callar y no nos vamos a rendir", ha proclamado. Además, cree que sus movilizaciones están siendo un éxito y sus 50 concentraciones en las 50 capitales de España fueron una "manifestación histórica equiparable a las que sacudieron nuestro país cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco". Tellado ha criticado también la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, que ya ha dado orden de recabar causas susceptibles de ser afectadas por la ley de amnistía, pidiendo incluso "diligencia", todo ello pese a que la norma no ha pasado ni siquiera el primer examen en el Parlamento. En su opinión, la Fiscalía General del Estado es, "lamentablemente, una institución puesta al servicio de la Presidencia del Gobierno", y esa circular "parece formar parte de esa estrategia de Pedro Sánchez de satisfacer a los líderes de los partidos independentistas y tranquilizarlos". "Sánchez va a allanar a todas las instituciones del Estado para que el independentismo obtenga lo que quiere, que es la moneda de cambio para que pueda ser presidente", ha manifestado. En cuanto al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cree que es "el ministro de la amnistía", que aglutina tres funciones que el Gobierno quiere concentrar: coordinar el Ejecutivo y controlar las Cortes y la Justicia. "El ministro Bolaños es el mejor servidor de Pedro Sánchez, pero un ministro de Justicia tiene que ser un servidor público y de momento nada de eso ha demostrado --ha comentado--. Empieza muy mal".