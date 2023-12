Sergio González: “El VAR nos ha quitado dos puntos”

Cádiz, 10 dic (EFE).- El entrenador del Cádiz, Sergio González, afirmó tras el partido contra Osasuna, que igualó en el estadio Nuevo Mirandilla (1-1) con una pena máxima señalada por mano de Momo, que “no es penalti, es de cachondeo”, y que el VAR les “ha quitado dos puntos”,

“Si por tus errores pierdes el partido bastante tienes con eso, pero encima tienes que pagar los errores de otros”, dijo en alusión al uso del VAR, y añadió que se están “cargando este deporte porque el foco ya no está ni en el futbolista”.

“El árbitro principal sigue siendo el del campo y no ha visto nada, mientras que el VAR vino para solventar acciones en las que el de campo no tenga percepción buena, pero no para entrar todo el rato y en situaciones en las que no tiene que entrar”, se quejó Sergio González.

“Hay mucho corporativismo entre los árbitros, cuando el VAR llama el árbitro de campo este tiene que ceder aunque vea otra cosa y pitar lo que ve el compañero que le ha llamado”, opinó el técnico del Cádiz.

“Hemos hecho un partido muy bueno en todas las fases, quitando diez o doce minutos de la segunda parte donde nos hacen tres o cuatro centros laterales porque nos hundimos mucho”, analizó sobre el juego del Cádiz.

“Pese a la situación y al momento delicado que estamos viviendo, estoy convencido de que esto lo vamos a sacar porque vemos cómo aprietan los jugadores en los entrenamientos”, aseguró. EFE

