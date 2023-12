Puente, a Ayuso: "Céntrate en construir líneas de Metro sin derribar casas que de Cercanías ya se ocupa el Gobierno"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado 5 de diciembre, tras un descarrilamiento de un tren en la estación de Atocha, acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "despreocupación por el Cercanías". "Tranquila Presidenta. Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España", ha contestado Puente este domingo en su perfil de 'X'. La red ferroviaria en Madrid ha sufrido tres percances en los últimos 15 días. En concreto, el último ha ocurrido este viernes de madrugada cuando Cercanías cortaba el túnel de Recoletos después de un nuevo descarrilamiento de un tren a su entrada en Atocha, el tercero en menos de 15 días. Por la tarde del mismo día se volvía a suspender el servicio, esta vez para hacer pruebas previstas sobre el comportamiento de los trenes en esta vía. Esta situación ha despertado las críticas del Ayuntamiento de Madrid a Puente, a quien han pedido que "tome las riendas" de los problemas en la red de Cercanías de la región. "Se está produciendo cada vez con más frecuencia, cada vez se separa menos tiempo un incidente de otro. Hasta ahora, afortunadamente, no ha pasado nada verdaderamente grave, más que las grandes incomodidades de los ciudadanos, que ya es bastante", aseguró este viernes la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz. BLOQUEADO EN X EL ALCALDE Y VARIOS MIEMBROS DEL PP Además, al ministro se le ha criticado que haya bloqueado en su cuenta de X al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y varios miembros del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la cuenta del partido en la Comunidad de Madrid. Al respecto, Carabante le criticó este sábado estos hechos y aseguró que a pesar de ello seguirán "denunciando el riesgo que suponen los descarrilamientos en Cercanías". A ello, Óscar Puente ha respondido en la misma red social publicando una columna escrita por Carlos Alsina en la que analiza el porqué de bloquear en esta red social. "Que seas, concejal, consejero o presidente no te excluye de pertenecer a alguna de las categorías que en él se mencionan. Tuiter no es la vida. En tuiter uno elige compañía", ha lanzado.