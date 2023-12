Grimau: "No hemos defendido bien, esa ha sido la clave de la derrota"

Zaragoza, 10 dic (EFE).- El entrenador de Barça, Roger Grimau, ha destacado tras la derrota de su equipo en la pista del Casademont Zaragoza (101-99) que esta se produjo porque no han sido capaces de defender como lo han estado haciendo durante toda la temporada.

"Cien por cien, la defensa ha sido la clave de la derrota", ha asegurado el técnico del conjunto catalán.

Grimau ha explicado que no hicieron un buen partido a nivel defensivo y que estuvieron "muy lejos" de su nivel habitual.

"Hemos permitido que el rival entrase en el partido y cogiera confianza y ellos han metido algún tiro increíble producto de la confianza con la que estaban jugando", ha analizado.

Grimau ha apuntado que se esperaba el buen partido del equipo aragonés porque es algo que suele pasar cuando un equipo está dificultades y se enfrenta a un conjunto grande.

"No diré que sea más fácil pero el rival no tienen presión, y sobre todo si nosotros no hemos demostrado que íbamos a por el partido. Se han ido creciendo y tienen muy buenos jugadores. Nos han hecho mucho daño", ha resaltado.

El preparador del conjunto catalán ha indicado que no le vale como excusa decir que podría haber cansancio físico o mental: "No debería de haber cansancio mental, sabemos lo que hay y no tendría por qué ser así. Somos el Barça y estamos compitiendo al máximo nivel. Soy el primero que ante una derrota me miro y quizá no he sido capaz de mentalizarlos bien y de salir de otra manera".EFE

ep/og