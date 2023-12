Garitano: "Nos vamos orgullosos y tristes"

Madrid, 10 dic (EFE).- Gaizka Garitano, entrenador del Almería, señaló, tras perder ante el Atlético de Madrid (2-1), que se marchan "orgullosos" por el "buen juego realizado" y "tristes" porque han sumado una nueva derrota.

"La verdad es que hemos hecho muy buen partido. Venimos haciendo buenos partidos, pero no encontramos el premio. El equipo tiene hechuras de poder competir. Nos vamos con las manos vacías, orgullosos, pero tristes por no haber podido puntuar", declaró.

El Almería lanzó 14 saques de esquina. "Sí. Hemos tirado 14 corners y 18 veces a puerta. Hemos dominado y jugado muy bien en muchas fases, pero merecer no vale para nada. Ellos han ganado y lo que vale en el fútbol es ganar. Hemos concedido dos goles demasiado sencillos en las dos primeras veces que han llegado y luego hemos sido superiores en todo".

Sobre el futuro del equipo, Garitano dijo: "El calendario que viene no me preocupa. Estamos bien. Venimos de hacer buenos partidos. Con cuatro puntos, nuestro futuro es el día a día. No hay más allá".

