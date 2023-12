Feijóo se reúne con los consejeros de Vivienda y concluyen que la Ley de Vivienda ha creado más inseguridad jurídica

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido recientemente una reunión con los consejeros de Vivienda en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, en la que han concluido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha agravado los problemas de la vivienda en España con la aprobación de la Ley de Vivienda "que solo crea más inseguridad jurídica al intervenir el mercado de alquiler". El PP ha informado de que durante la reunión se ha puesto de manifiesto la "nula o prácticamente nula política de vivienda que mantenían los gobiernos socialistas", tanto en la ejecución de los planes y programas estatales, como en la política propia autonómica. Así subraya que "pese a los anuncios propagandísticos del Gobierno de Sánchez, que prometió más de 100.000 viviendas y más de 10.000 millones de euros de inversión de fondos europeos en la materia", en Aragón en 8 años se construyeron 86 viviendas y la ejecución de los Fondos Europeos no alcanzaba ni el 1,46%. También destacan los ejemplos de Extremadura y Baleares, donde, resalta el PP, durante el Gobierno de Armengol (2015-2023) el incremento del precio de venta ha crecido un 80% y el de alquiler un 90% según la plataforma Idealista. El PP también resalta que en Valencia durante los 8 años del Gobierno PSOE y Compromis no se ha construido ninguna vivienda de protección pública promovida por la administración y en Cantabria en 4 años no se ha construido ni por parte del Estado ni por la CCAA ninguna vivienda de ningún tipo. PROPUESTAS El PP considera necesario dar una respuesta "ágil y amplia" al primer acceso a la vivienda, por lo que Feijóo ha propuesto un Pacto de Estado donde estén representados todas las administraciones y agentes que intervienen en el proceso. En el transcurso de la reunión, en la que también estuvieron presentes el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y la secretaria de Vivienda del PP, Ana Zurita, se han expuesto los temas prioritarios para mejorar el acceso a la vivienda y poder atender la demanda existente. Entre las propuestas del PP figuran hacer Seguimiento adecuado del Plan de Vivienda 2022-2025 y del programa de desarrollo de los fondos Next Generation, poner en marcha las reformas legislativas precisas para facilitar el desarrollo urbanístico, disponibilidad de más suelo para construir, mayor agilidad y simplificación administrativa, reducción de trabas burocráticas, necesidad de incentivar la rehabilitación, simplificación normativa y seguridad jurídica. El PP también apuesta por estimular la industrialización de la construcción de vivienda y una construcción más sostenible y generar una fiscalidad atractiva para favorecer el acceso a la primera vivienda. Además, el PP subraya la necesidad de aprobar una Ley de Seguridad Jurídica del planeamiento urbanístico que impida la anulación completa de los planes generales y sus instrumentos de desarrollo. Incluiría como uno de los puntos principales la ley antiokupación, que asegure un desalojo en 24 horas y que acompañe al propietario que sufre las consecuencias.