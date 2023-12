El PP rechaza las declaraciones de Abascal y acusa al PSOE de "tapar" sus pactos con "polémicas ampliadas"

El Partido Popular ha rechazado este domingo las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que aseguraba que en "un momento dado" el pueblo "querrá de colgar de los pies" a Pedro Sánchez y ha acusado al PSOE de "tapar" sus pactos con Junts y ERC, que incluyen la amnistía y un verificador internacional, con "polémicas artificialmente ampliadas" en la que se intenta implicar al PP de "una manera burda". Fuentes del Partido Popular han criticado el "intento de victimización del PSOE por las declaraciones del presidente de Vox" que, según han recalcado, no las comparten. "El PP recuerda que se puede hacer oposición al PSOE sin darle aliento mediático a Pedro Sánchez", han subrayado. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo ha acusado al PSOE de pretender "tapar" las reuniones con Junts fuera de España y las mesas de diálogo con los independentistas catalanes "con presuntas ofensas al otro lado del charco", en referencia a las declaraciones de Abascal en un diario argentino durante su asistencia a la toma de posesión de Javier Milei. Así, el PP ha puesto el foco en que el martes se vota la toma en consideración de la ley de amnistía en el Congreso, "la primera de la legislatura y, por tanto, la más urgente e importante para España a juicio de Pedro Sánchez" y también en que "hace una semana un diplomático salvadoreño hacia de árbitro en las relaciones entre España y una de sus CCAA con la connivencia del presidente del Gobierno". "No ayudaremos al PSOE a distraer la atención de los españoles. Esta semana el protagonismo no está en lo que dice Vox sino en lo que hacen los socialistas en el Congreso", han insistido las fuentes, al tiempo que han añadido: "De lo que diga Vox hablará el PSOE. De lo que haga el PSOE hablaremos nosotros". LAS PALABRAS DE ABASCAL Para Abascal, el jefe del Ejecutivo "no es astuto y hábil como la gente piensa", sino que es "un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios" y, por lo tanto, "tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados" que "tienen escrúpulos porque nos ponemos límites". "Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno", ha definido Abascal en una entrevista con el diario argentino 'Clarín', que ha recogido Europa Press, en la que ha acusado a Pedro Sánchez de que él puede "pisar las leyes, hacer cualquier cosa" y "poner en riesgo la unidad nacional", lo que le da "una ventaja competitiva" sobre el resto de sus rivales políticos. Sin embargo, Abascal ha señalado que "habrá un momento dado" en el que "el pueblo querrá colgarlo de los pies", defendiendo al mismo tiempo que Sánchez tendrán enfrente a la "oposición contundente" de Vox. Además, ha cargado contra la "oposición dubitativa" que, en su opinión, ejerce el PP porque "le criticaba pero le ofrecía la mano". "No se le podía ofrecer nada. Distancia total con los socialistas", ha zanjado.