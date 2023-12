El PP pide al Gobierno "escuchar" mañana a las CCAA en el Consejo de Política Fiscal: "Lleva mucho tiempo sin hacerlo"

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que este lunes "escuche" a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que, según ha dicho, en estos últimos meses las autonomías han planteado "muchas reivindicaciones" y "muchas reclamaciones" que "mayoritariamente han sido desatendidas". El Gobierno ha convocado este 11 de diciembre al CPFF con el objetivo de informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades. "Vamos a ver que se plantea en esa reunión y el Gobierno lo que tiene que hacer es escuchar a las Comunidades Autónomas porque lleva mucho tiempo sin escucharlas", ha declarado Tellado en una entrevista concedida a Europa Press. Tellado ha subrayado que a lo largo de los últimos meses las autonomías han planteando "muchas reivindicaciones, muchas reclamaciones y mayoritariamente han sido desatendidas por parte del Gobierno de España". VE "DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES" CON SÁNCHEZ Después de que el PSOE haya avisado al PP que vetar los Presupuestos Generales del Estado perjudicaría a los ayuntamientos y las comunidades autónomas del PP, Tellado ha señalado que es "evidente que Pedro Sánchez pactará los Presupuestos Generales del Estado con sus socios". "Y sus socios lo que defienden es el desequilibrio territorial", ha manifestado. Así, ha indicado que esos partidos independentistas "quieren saciar sus ansias" en favor de los territorios "determinados" que representan, mientras que el PP quiere que las cuentas públicas cubran "las necesidades de todo el territorio nacional". "Desde que gobierna Pedro Sánchez hemos visto grandes desequilibrios territoriales en cuanto a inversiones, en cuanto a infraestructuras, en todos los sentidos. Y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país", ha manifestado, para añadir que el PP valorará los PGE cuando el Ejecutivo los presente. ACUSA AL GOBIERNO DE "ATACAR A DETERMINADAS CCAA" En cualquier caso, ha reiterado que el Gobierno "tiene que atender a todas las comunidades", algo que, a su juicio, "a fecha de hoy no lo ha hecho convenientemente". "Desde el Gobierno se ha utilizado la Administración General del Estado para atacar a determinadas comunidades autónomas y eso no es de recibo en una democracia como la nuestra", ha subrayado. En cuanto a si ve posible que se puedan elaborar unos Presupuestos Generales del Estado con el voto en contra del Senado a los objetivos de estabilidad, el llamado techo de gasto, Tellado ha indicado que lo que él cree "imposible" es sacar adelante unas cuentas públicas "de la mano" de Sumar, Podemos, ERC, Junts, PNV y Bildu. "Y además hay que contar con el BNG y algunos partidos más que no se sabe muy bien por donde están. Creo que esa es la gran dificultad de esta legislatura", ha aseverado, para recalcar que no se puede gobernar España "de la mano de los partidos que quieren debilitar al Estado". A su entender, Sánchez ha tratado de "llegar al Gobierno a cualquier precio y de cualquier de cualquier manera", lo que "va a hacer que esta legislatura sea la más inestable". Según ha dicho, eso puede provocar que en este país se dén "pasos hacia atrás en todo lo que tiene que ver con la equidad" y "la igualdad de los españoles". "Creo que esa es la gran amenaza de esta legislatura", ha abundado. LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Tellado ha destacado que hay "una gran preocupación" entre los presidentes autonómicos por la financiación autonómica porque este asunto "ha sido objeto de mercadeo entre Pedro Sánchez y sus socios de investidura". "Sánchez es presidente del Gobierno porque ha mercadeado con la financiación autonómica y lo ha ofrecido de forma unilateral a partidos independentistas financiación extra para determinados territorios", ha manifestado. Tras asegurar que es necesario "actualizar el modelo de financiación autonómica", ha señalado que "hay que financiar en función del coste de la prestación de los servicios". Dicho esto, ha recalcado que "cualquier negociación de la financiación autonómica debe hacerse de forma multilateral, es decir, con todos a la vez" en la misma mesa y con "transparencia". "Pero el modelo de financiación autonómica que tiene Pedro Sánchez en su cabeza es un modelo unilateral. Él negocia con los partidos que necesita para mantenerse en el Gobierno y a cambio de votos concretos en sesiones plenarias determinadas", ha denunciado.