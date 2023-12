El Gobierno admite que se ocupa del despliegue policial en las visitas del rey emérito a España, pero evita dar detalles

El Gobierno admite que se ocupa del despliegue policial necesario durante las visitas del Rey Juan Carlos I a España, pero evitar dar detalles sobre el mismo alegando se trata de información clasificada como secreta. Así ha contestado el Ejecutivo a una serie de preguntas planteadas por escrito por el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, quien quería conocer el tipo de dispositivo que se utiliza en esas visitas, su coste, si lo realiza personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si se movilizan medios de otras zonas cuando el anterior jefe del Estado viaja a Galicia. "Como en anteriores ocasiones, para la llegada del Rey Juan Carlos de Borbón se han adoptado las medidas y el despliegue policial necesario y preciso, con los medios que existen para garantizar la seguridad del anterior Jefe del Estado", le ha respondido el Ejecutivo, en un escrito recogido por Europa Press. Sin embargo, Rego no obtiene los detalles que había requerido puesto que el Gobierno se ampara en que esos "planes de protección" están "clasificados como reservados". LA SEGURIDAD, DE ZARZUELA Asimismo, el diputado del BNG había emplazado al Gobierno a pronunciarse sobre las sucesivas visitas de Juan Carlos I a Galicia que para esta formación suponen "una tomadura de pelo" porque se otorga "un trato privilegiado a un ex Jefe de Estado corrupto, con cinco delitos fiscales en su haber, además de otros de cohecho y blanqueo". "No corresponde al Gobierno valorar la actividad privada de S.M. el Rey Juan Carlos de Borbón", replican desde Moncloa, en una respuesta en la que también especifican que "la seguridad inmediata de la Familia Real" es "responsabilidad del Servicio de Seguridad de la Casa del Rey" y que Interior sólo se ocupa del despliegue policial necesario.