Ambros Martín: "Ha sido duro, ha sido una impotencia total"

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- El seleccionador español, Ambros Martín, no pudo ocultar su decepción por la eliminación del Mundial tras caer este domingo por 29-21 ante los Países Bajos en un encuentro en el que, reconoció, las 'Guerreras' vivieron momentos de una "impotencia total".

"Ha sido muy duro, una impotencia total. Hemos luchado, pero no hemos tenido la calidad o la clarividencia para resolver determinadas situaciones en la que le hemos dado balones al contrario prácticamente sin forzar y eso nos ha castigado muchísimo", señaló Martín en declaraciones difundidas por la Federación Española.

El preparador español insistió en que los problemas ofensivos obligaron a las 'Guerreras' a depender en exceso de contener en defensa a un rival que por su veloz estilo de juego es "muy difícil de parar".

"Esos problemas ofensivos no sólo nos impedían conseguir gol en ataque, sino que nos obligaban a tratar de resolverlo todo en defensa y eso es demasiada presión ante un rival como los Países Bajos que juega un balonmano muy difícil de parar", explicó el seleccionador.

Los mismos problemas en los que el conjunto español ya incurrió el pasado viernes ante la República Checa, en un encuentro en el que las 'Guerreras' desperdiciaron la primera de las dos oportunidades que han tenido para sellar el billete a los cuartos de final.

"Es duro terminar un campeonato de esta manera, con esta sensación de que podríamos haber llegado más lejos, sobre todo, en los partidos clave, porque ha sido en los dos partidos en los que nos jugábamos entrar en cuartos donde más errores hemos cometido y eso es algo que hay que analizar y buscarle una solución", indicó Martín.

Problemas ofensivos que Ambros Martín ya intuyó en la primera fase, pero que se solucionaron gracias a la fortaleza de un conjunto español al que no le bastó con su buen trabajo defensivo para superar el segundo turno.

"En esa primera fase ya se notaron demasiados altibajos, pero la defensa nos salvaba, pero cuando enfrente hemos tenido rivales más potentes, exceptuando el partido con Brasil, no hemos sido capaces de solventarlos sólo con la defensa", afirmó Martín.

No obstante, el preparador español, que no quiso poner como excusa los problemas físicos con los que han competido algunas jugadoras, asumió toda la responsabilidad por un resultado que, como recalcó, "evidentemente, no es positivo".

"Hay que analizar esta la situación y sacar conclusiones tranquilamente. Asumo, obviamente, toda la responsabilidad del resultado y quiero agradecer el esfuerzo de todas las jugadoras, que han dado todo lo que tenían, pero ha habido momentos que no hemos tenido lucidez y eso lo hemos pagado claramente", concluyó. EFE

