Albares afirma que "no hay duda" de dónde se sitúa España en el conflicto de Gaza y dice que Israel es "Estado amigo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la posición de España en el conflicto de Gaza "no ha cambiado desde el 7 de octubre" y señala que "no hay ninguna duda" de dónde se sitúa España. "La posición de España no ha cambiado desde el 7 de octubre: condenamos el ataque contra Israel; identificamos a Hamás como una organización terrorista; reconocemos el derecho de Israel a defenderse, ajustándose al derecho internacional humanitario. Exigimos que se libere de manera inmediata a todos los rehenes, pero también que se proteja a la población civil de Gaza, que se separen los objetivos terroristas de elementos civiles que incluyen hospitales, lugares de culto o instalaciones de Naciones Unidas. No hay ninguna duda de dónde se sitúa España", ha señalado este domingo en una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press. El ministro ha defendido la importancia de la conferencia de paz para terminar con la "espiral de violencia" y reafirma la buena posición de España para alberga la cita. "La conferencia, que ha sido una iniciativa española, tiene ya el respaldo de la UE, la Liga Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica. 88 países de todo el mundo. Yo espero que, cuando callen las armas y haya que pensar en el día después, la conferencia de paz va a estar encima de la mesa. Y España con ella", ha afirmado. Asimismo, Albares reconoce que desconoce cuándo regresará la embajadora israelí a España, pero recalca que Israel es un "estado amigo". "Espero que cuanto antes porque Israel un Estado amigo y así se lo he dicho a mi colega Eli Cohen cuando he hablado con él, la última vez el pasado domingo", ha desvelado. En este sentido, Albares ha afeado a Cohen sus palabras acusando a España de estar al lado de los terroristas. "Esas declaraciones son totalmente inaceptables, no responden a la realidad y no se pueden repetir", ha criticado. Por otro lado, ha tildado las críticas del PP por el comunicado de agradecimiento de Hamás a España de "irresponsabilidad absoluta". "El PP es capaz, con tal de desgastar al Gobierno, de ponerse al lado de aquel que agrede a España o de dar pábulo al comunicado de una organización terrorista sobre el que yo no tengo ningún comentario que hacer", ha indicado. Respecto al acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, Albares es optimista para llegar a un punto en común y considera que no tendría sentido dejar fuera del acuerdo el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. "A mí me parece un avance que puedan venir vuelos desde aeropuertos españoles y de otros países europeos, fomentar el turismo y las relaciones. El aeropuerto tiene que estar en el acuerdo, por supuesto", asegura.