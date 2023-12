Tellado reprocha a Vox que aspire "a dirigir al PP" y aconseja a Abascal "reflexionar" sobre su camino

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha aconsejado a Vox "reflexionar" sobre su camino y ha recalcado que el de Alberto Núñez Feijóo es "plantarle cara" al "mal Gobierno" de Pedro Sánchez, de forma que "no se pueda salir con la suya". Dicho esto, ha recriminado a la formación de Santiago Abascal que aspire a "dirigir" la estrategia del Partido Popular. "Vox tiene que decidir cuál es el camino que quiere seguir, pero desde luego nosotros no se lo vamos a marcar y entendemos que ningún partido debería aspirar a dirigir al Partido Popular", ha declarado Tellado. Así se ha pronunciado en una entrevista concedida a Europa Press después de que Vox haya anunciado esta semana que corta relaciones con la cúpula de Feijóo pero mantiene sus gobiernos autonómicos, acusando además al PP de convocar manifestaciones en la calle pero luego repartirse con el PSOE las comisiones parlamentarias del Congreso. PIDE A VOX QUE DEJE AL PP HACER SU TRABAJO Tellado ha recalcado que PP y Vox son "partidos distintos" y "perfectamente diferenciados". "Por lo tanto yo no le voy a decir a Vox cómo debe hacer su trabajo y también le pido a Vox que nos deje hacer a nosotros el nuestro", ha demandado. El portavoz parlamentario de los 'populares' ha indicado que el PP ganó las generales del 23 de julio y es el primer partido en el Congreso, por lo que tiene "una serie de obligaciones como partido que representa a una gran mayoría de españoles". Así, ha añadido que el trabajo de su formación pasa por "plantar cara al proyecto de Pedro Sánchez" porque "es un mal Gobierno para España". "Nuestro objetivo es dar a nuestro país una alternativa de Gobierno. Y para eso tenemos en primer lugar que hacer oposición a este mal gobierno y frenar las intenciones del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y de sus socios", ha explicado, para añadir que así lo harán en las Cortes, en Europa y en la calle. TRABAJAR PARA QUE LA LEGISLATURA SEA "LO MÁS CORTA POSIBLE" En este punto, ha indicado que Vox debería "reflexionar" sobre su estrategia. "Vox tiene que decidir cuál es su camino y qué es lo que quiere hacer", ha abundado, para subrayar que el PP de Feijóo "tiene muy claro lo que quiere hacer" y va a "trabajar duro para que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no se puedan salir con la suya". Tellado ha destacado que el PP también trabajará para que el PSOE y sus socios "no debiliten" la democracia y "para que se acabe con ese proceso de colonización de todas las instituciones públicas", así como para que "esta legislatura sea lo más corta posible", de forma que el Ejecutivo de Sánchez, que "es el peor Gobierno en la historia democrática" de España, "pase lo antes posible". "Ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar para conseguirlo", ha apostillado el hasta ahora vicesecretario de Organización del PP, que ha reiterado que el PP tiene "claro" lo que no quiere que suceda en España y lo que quiere hacer en esta XV legislatura. EN LAS INSTITUCIONES NO SE PUEDE "CHANTAJEAR" A TU SOCIO En cuanto a si al PP le preocupa que Vox se plantee no apoyar los presupuestos donde no gobierna con el PP, como por ejemplo Baleares, Tellado ha asegurado que los gobiernos autonómicos del PP "están funcionando todos extraordinariamente bien" y ha indicado que "la clave es, en cada territorio, defender el interés general de ese territorio". "Y por lo tanto, allí donde gobernamos con Vox, tratamos de defender el interés general y entendemos que, en todo lo que podamos coincidir, bienvenido sea", ha manifestado, para reiterar que son "proyectos políticos distintos" y tienen "formas distintas de ver las cosas". Tellado ha reconocido que el PP entendió "en su momento que la única forma de propiciar gobiernos del cambio y echar al PSOE era alcanzar ese tipo de acuerdos". "Nosotros creemos que cuando estás en las instituciones, estás para defender el interés general, no para chantajear a tu socio con no sé qué medida. Y por lo tanto, creemos que los pactos de gobierno están funcionando bien y creemos que nada debe cambiar en ese sentido en ninguna comunidad", ha resaltado. AFEA A VOX SU PLANTE EN EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN Ante el hecho de Vox no acudiera al acto de aniversario de la Constitución, igual que los independentistas, y si cree que los de Abascal se han equivocado con esa decisión, Tellado ha afirmado que tienen la "obligación de defender las instituciones", algo que, a su entender, hay que hacer desde las propias instituciones. En este sentido, ha puesto en valor la Carga Magna, "un logro colectivo de la sociedad española que ha permitido el mayor periodo de prosperidad" de España. "Y creemos que los partidos democráticos tenían que estar ahí", ha afirmado. Sin embargo, Tellado ha señalado que ese acto conmemorativo en el Congreso estuvo "una vez más contaminado" por la "visión partidista" de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, que "politiza todo acto institucional en el que participa con intervenciones que no están a la altura de las circunstancias", aludiendo a lo que ocurrió en hace 10 días en la apertura solemne de la legislatura.