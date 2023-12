Sumar Galicia habla de un "gobierno a tres" en la Xunta y, sobre Podemos, mantiene "puertas abiertas" a "personas"

Sumar Galicia habla abiertamente de un "gobierno a tres" en la Xunta a partir de las próximas elecciones autonómicas y, aunque no menciona explícitamente a Podemos pese a ser preguntado al respecto, sí mantiene las "puertas abiertas a todas esas personas que quieran un cambio político" en la Comunidad. Así lo ha manifestado Manolo Seijas, uno de los promotores del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios este sábado desde Chantada (Lugo), donde se ha celebrado una jornada organizada por Interior Galego Vivo a la que ha asistido la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois. Con la ruptura con Podemos en la Cámara Baja de plena actualidad, Seijas se ha limitado a asegurar que Sumar Galicia "tiene las puertas abiertas para aquellas personas que compartan como eje fundamental de la acción política el feminismo, el ecologismo y la justicia social". Preguntado sobre cómo afectarán al diálogo las desavenencias entre ambas formaciones en Madrid, ha insistido en que "Galicia es Galicia", con su propia "hoja de ruta clara". Asimismo, Seijas ha recalcado no en vano que Sumar quiere ser "una pata fundamental" en ese "gobierno a tres" y "de izquierdas" --en referencia velada a BNG y PSdeG-- que, según ha vaticinado, tendrá la Xunta a partir de las elecciones autonómicas previstas para los próximos meses. El propósito de la formación será realizar "políticas muy diferentes" a las del PP empezando por el interior gallego, que ha sido el principal motivo para su participación en estas jornadas en Chantada. Precisamente, Seijas ha agradecido la invitación de IGV y lo ha enmarcado en el trabajo de Sumar de diseñar sus "líneas programáticas" para el rural gallego con la vista puesta en los comicios. Del mismo modo, ha recordado, en días pasados mantuvieron reuniones con Enfermeiras Eventuais en Loita y con los bomberos de los consorcios provinciales, que llevan en huelga desde el mes de junio. Y es que, según ha denunciado el promotor de Sumar Galicia, el interior gallego lleva "sufrido las nefastas políticas del PP en los últimos 14 años". De acuerdo con sus cifras, en todo este tiempo se dejaron de invertir "nada más y nada menos que 1.500 millones de euros". "QUE NO HAYA RESTOS ELECTORALES QUE IMPIDAN EL CAMBIO" Antón Fente, representante de Interior Galego Vivo y concejal de Por Chantada, ha explicado que estas jornadas, a las que también invitaron a BNG y PSdeG --aunque "declinaron por motivos de agenda", según ha dicho--, buscan poner en valor a través de dos mesas de debate "las problemáticas" del rural y las tareas que "deberían asumir los partidos que quieran un cambio en la Xunta". En este contexto, Fente ha vuelto a expresar su apuesta, de cara a esas elecciones autonómicas, por un "acuerdo amplio" de izquierdas para que en Lugo y en Ourense "no haya restos electorales que impidan que haya ese cambio". "Esperemos que sea una jornada provechosa que permita que nuestras propuestas tengan eco, se escuchen y lleguen a las instituciones", ha subrayado, al tiempo que ha advertido que Galicia "no es solo de la AP-9 hacia allá" ni "solo la costa atlántica". "La gente que resistimos aquí (en el interior) necesitamos unos servicios públicos, políticas de conciliación, una sanidad que no sea de varias velocidades donde nosotros siempre estamos en la marcha más corta", ha aseverado Fente.