Sánchez pide junto con Bélgica, Irlanda y Malta una posición europea común en Gaza y un alto al fuego duradero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Bélgica, Alexander de Croo; Irlanda, Leo Varadkar; y Malta, Robert Abela, se han dirigido por carta al presidente del Consejo Europeo Charles Michel para denunciar la gravedad de la situación en Gaza y pedir un alto al fuego "duradero", así como una posición "clara y común" a nivel europeo El presidente español y sus homólogos en Bélgica, Irlanda y Malta han decidido mandar esta carta después de que el Secretario General de la ONU haya activado el artículo 99 para que el Consejo de Seguridad se ocupe de la catástrofe humanitaria en Gaza. Además de esa advertencia, los líderes europeos piden que en el Consejo de la semana próxima se lleve a cabo un "debate serio" sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio, con el objetivo de que la Unión Europea pacte una posición "clara y común" sobre el conflicto. Señalan que dos meses después del inicio de las hostilidades, el número de víctimas mortales y la terrible situación humanitaria han alcanzado niveles alarmantes. CONDENAN A HAMÁS Asimismo, también han reiterado su "rotunda condena" de los ataques terroristas cometidos por Hamás el 7 de octubre y piden la inmediata liberación de los rehenes. Como también han reconocido el derecho de Israel a defenderse, pero siempre de acuerdo con el Derecho Internacional y del Derecho Humanitario. Por su parte, dan la bienvenida a la pausa humanitaria que ha permitido la liberación parcial de rehenes, el aumento de la ayuda humanitaria y la protección de los civiles palestinos. No obstante, consideran que la Unión Europea debe ir más allá y pedir "de manera urgente" a las partes que declaren un alto el fuego humanitario duradero que pueda conducir al fin de las hostilidades. "Hay que adoptar de inmediato medidas eficaces para proteger a civiles inocentes", han subrayado los firmantes, que expresan su "profunda preocupación" por el "insoportable" número de bajas en Gaza. Los líderes europeos exigen que la ayuda humanitaria llegue "a los que la necesitan de manera sostenida y en cantidad suficiente" y recuerdan que impedir que la llegada de ayuda a los civiles "puede contravenir el derecho internacional". UN PROCESO POLÍTICO PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN A renglón seguido, la carta enfatiza que es "necesario y urgente" abrir un proceso político para materializar la solución de los dos Estados en la que "no se puede regresar al statu quo anterior al 7 de octubre", fecha en la que se desató el conflicto entre Hamás e Israel. En este marco, Sánchez y los demás firmantes creen necesario proporcionar el apoyo financiero y político adecuados a la Autoridad Palestina para que tome el control de Gaza. "Esto es vital", aseguran, también para la seguridad de Israel. A todo esto añaden que se debe evitar la escalada en Cisjordania, para lo que proponen prohibir los desplazamientos en zonas puntuales y la congelación de activos de colonos violentos que están atacando a las comunidades de palestinos desplazados. También insisten en la necesidad de convocar una conferencia internacional de paz con las partes "tan pronto como sea posible", para materializar la solución de los dos Estados, según se establece en las conclusiones del Consejo Europeo del 26 de octubre. "La perspectiva creíble del reconocimiento de un Estado Palestino, junto al Estado de Israel, es la base para el avance hacia el reconocimiento mutuo, la paz y la seguridad en la región", sostiene la carta. Por último, España, Bélgica, Irlanda y Malta afirman que estas son "horas oscuras" para millones de personas en Palestina e Israel y alertan de que "en toda Europa" han resurgido incidentes antisemitas. "No podemos tolerarlo", apostillan los firmantes, para concluir diciendo que "es el momento de que la Unión Euopea actúe". "Está en juego nuestra credibilidad", remachan.