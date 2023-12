Natxo Lezkano: "Se nos ha escapado por pequeños detalles"

Andorra La Vella, 9 dic (EFE).- Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, lamentó la sexta derrota consecutiva en Liga, en esta ocasión ante el Unicaja Málaga (81-87) ya que de nuevo se les escapó el triunfo "por pequeños detalles".

"Hemos hecho un gran partido con una buena puesta en escena. Les hemos puesto en problemas con una defensa muy sólida y intensa, pero ellos también han sabido parar a nuestros generadores", analizó en rueda de prensa.

Eso sí, no le gusto para nada la actuación del tercer cuarto dónde su equipo no pudo aguantar el empuje de Unicaja. "Sobre todo Kalinoski nos ha hecho mucho daño. Nosotros no hemos estado bien en ataque y cuando nos hemos vuelto a meter en el partido ya no hemos llegado. Nos hubiera gustado estar más acertados. En definitiva, ha sido un buen partido nuestro y los jugadores han luchado para ganarlo. Se nos escapó por pequeños detalles", insistió.

El técnico elogió a los malagueños. "Están en una gran dinámica y les sale todo" mientras que su equipo no arranca por pequeños detalles. "Son pequeñas cosas. Si tu das estás opciones de más a un equipo como Unicaja lo normal es que pierdas. Son detalles que van sumando y eso marca la diferencia. Contra estos equipos tienes que jugar un partido perfecto porque si no, no ganas".

Para Lezkano la dinámica del equipo ayuda a sufrir estás derrotas. "Cuando estás en dinámica positiva y buena sale todo un poco mejor. Cuando te va mal fallas canastas debajo del aro y hay que estar fuerte mentalmente para este momento".

Él no ve al equipo mal. "Estamos jugando bien. No nos meten en cada partido de 25 o 30 puntos. Hay que levantarse y encarar el siguiente partido con mejores caras".

No quiso personalizar en los momentos de forma de algunos jugadores. "No voy a hablar mal de ninguno de mis jugadores. Todos hacen lo posible para estar a su mejor nivel. Montero, por ejemplo, ha empezado mal y luego se ha rehecho. Harding igual. Tenemos que recuperarnos como equipo". EFE

