Mayoral, más decisivo que Bellingham y Lewandowski

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 9 dic (EFE).- A Borja Mayoral se le caen los goles de los bolsillos. Nunca antes a lo largo de su carrera sumaba tantos aciertos en sus primeros 18 partidos oficiales del curso. Ni siquiera en su temporada récord, la 2020/21, en la que marcó 17 tantos con el Roma y donde a estas alturas del curso acumulaba sólo 4 dianas. Ahora, el delantero del Getafe suma 11, apunta a pulverizar sus registros y además es el más decisivo de la Liga.

El tanto que marcó al Valencia este viernes en el minuto 87 sirvió al Getafe para ganar 1-0. De nuevo, gracias a una diana de Borja Mayoral, el equipo dirigido por José Bordalás sumó puntos. Y no es la primera vez, porque Mayoral ya ha dado con sus goles esta temporada hasta 11 al conjunto azulón.

Más decisivo que Bellingham y Lewandowski

Es el líder de la Liga en esa clasificación por delante de Robert Lewandowski, que con sus goles ha dado 10 puntos al Barcelona, y de Jude Bellingham, también muy decisivo pero menos: el jugador del Real Madrid, máximo goleador de la Liga con 11 tantos, ha entregado en bandeja 9 puntos a su equipo a base de goles decisivos.

A este ritmo, Mayoral debería superar sus mejores registros en una campaña. De momento, con sus 11 tantos (9 en Liga y 2 en Copa), ya ha marcado en cuatro meses de competiciones oficiales más que en los 10 de la temporada pasada, en la que se estancó en las 9 dianas, contagiado por un año problemático del Getafe.

Su techo son los 17 tantos que firmó con el Roma (7 en Liga Europa y 10 en la Serie A) mientras estaba cedido por el Real Madrid en el curso 2020/21. Y en la Liga española, jamás había marcado tantos en una misma campaña. La pasada sumó 8 en toda la Liga, en su primer año en el Getafe acumuló 6 (2021/22) y en el Levante también alcanzó los 8 en la 2019/20.

De intrascendente a imprescindible con Bordalás

Y es curioso que el entrenador que se olvidó de él cuando aterrizó en el banquillo del Getafe es ahora quien le ha impulsado hasta sus mejores cifras. Bordalás, cuando la temporada pasada sustituyó a Quique Sánchez Flores a falta de siete jornadas para el final, sentó al delantero azulón en el banquillo en cinco de los partidos decisivos en los que el Getafe se jugó la salvación.

Mayoral pasó de ser un fijo para Quique a ser un actor secundario con Bordalás, que prefirió a jugadores como Enes Ünal, Jaime Mata o Juanmi Latasa. Ni siquiera la grave lesión del delantero turco en la jornada 36 le abrió las puertas de la titularidad en los dos últimos encuentros. Pero todo cambió en un verano en el que Mayoral tuvo ofertas para hacer las maletas. Pudo marcharse a la Real Sociedad, un club, como reconoció hace un par de semanas, en el que querría jugar algún día. Al final se quedó, convenció en pretemporada a su entrenador y ahora goza de su más absoluta confianza.

Ambos estaban condenados a entenderse, porque Mayoral es un jugador que no escatima en esfuerzos, tal y como gusta a Bordalás, que quiere hombres comprometidos en su causa y que suden la gota gorda en cada jugada. El atacante azulón cumplió y ahora recibe el aplauso de su entrenador, que aún cree que su hombre gol tiene capacidad para hacer mucho más.

"Borja está trabajando muy bien. Está en un gran momento. Está viendo portería con mucho acierto. Llegan los goles y ayuda mucho al equipo, no sólo en la faceta goleadora. Estamos muy contentos con Borja. Lo he hablado con él, que tiene un margen de mejora muy grande y tiene que seguir trabajando", dijo Bordalás tras la victoria ante el Valencia.

España en el horizonte

Ahora, Mayoral tiene una asignatura pendiente y no es otra que la selección española. De los ocho máximos goleadores españoles de la Liga, es uno de los tres que Luis de la Fuente no ha citado todavía en su etapa como seleccionador nacional. Sólo se han quedado fuera Hugo Duro (Valencia) y Gorka Guruzeta (Athletic), que han marcado siete tantos en Liga esta temporada.

El delantero del Getafe no esconde sus ganas de debutar con España: "Lo he dicho en un par de entrevistas. He tenido la suerte de haber jugado en la sub-19 y sub-21, y claro que me encantaría vestir la Roja. Sería un sueño. Ojalá que llegue", afirmó este viernes.

Sus cifras podrían convertirle en una novedad para Luis de la Fuente, que ya anda dándole vueltas a la lista de la Eurocopa. No será fácil para Mayoral, que tiene a otros atacantes por delante como Álvaro Morata, Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal, Joselu o el reciente flamante fichaje del Bayern Bryan Zaragoza.

Sin embargo, los datos hablan en favor de Borja Mayoral: es el máximo goleador español de la Liga, es el jugador más decisivo con sus goles y además tiene un margen de mejora enorme. Y eso último es algo que dice Bordalás, un entrenador con mucho ojo y que rara vez se equivoca en sus análisis. Y, de momento, con Mayoral, no ha fallado. EFE

jjl/og