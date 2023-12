Marco Justo: “Estoy muy mal y el vestuario está jodido”

Granada, 9 dic (EFE).- El entrenador del Zunder Palencia, Marco Justo, admitió que se encuentra “muy mal” y que su vestuario está “jodido” después de perder este sábado por 109-85 ante el Covirán Granada en el Palacio.

Justo dijo en rueda de prensa que el Covirán Granada hizo un partido “muy serio” y que los jugadores rivales son “merecedores” de la victoria porque estuvieron “muy acertados”.

“Su acierto de tres y su intensidad desde el inicio les hizo jugar con mucha confianza. Nos vimos en una situación complicada para tener que remar”, añadió el técnico de los palentinos.

“Me gustaría felicitar a los jugadores porque han sido capaces de seguir luchando y jugando para ganar el último cuarto y eso también hay que reconocerlo”, añadió.

Justo reconoció que el problema del equipo no fue “de anotación” porque metieron “85 puntos” sino que faltó “intensidad en defensa”, sobre todo en el primer minuto.

Sobre la no participación en el partido de Yannick Franke, comentó que entró en la convocatoria porque Vitor Benite estaba con problemas de espalda y era duda, pero que no jugó “porque no está yendo en la dirección que creo que debería ir”.

“Piensa más en sus estadísticas individuales. Los partidos que hemos competido los hemos competido como equipo no por individualismo”, añadió sobre su jugador.EFE

