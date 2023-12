El PSOE ve "incomprensible" el temor del PP a reformar la Constitución porque cualquier cambio requiere el aval de ambos

El PSOE considera "incomprensible" la negativa del PP a abordar una reforma de la Constitución por temor a que otros partidos reclamen un referéndum sobre ese eventual retoque. En este sentido remarca que cualquier cambio en la Carta Magna necesita el apoyo de PSOE y PP y por tanto no depende de fuerzas minoritarias. Así lo ha señalado el diputado del PSC en el Congreso y presidente de la Comisión Constitucional, José Zaragoza, en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre los temores expresados por el PP a cuenta de la posible reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuido' por el de 'personas con discapacidad'. Zaragoza considera que el PP ofrece argumentos "de mal pagador" y se niega a hacer una cosa que a su juicio "es obvia" y les afea que se nieguen a adaptar la norma principal del Estado a los tiempos actuales. En su opinión, al PP solo le preocupa "oponerse por oponerse y crear conflicto". Señala además que los de Alberto Núñez Feijóo están "secuestrados" por Vox y por tanto, el simple hecho de llevar a cabo un cambio en la Constitución "les molesta, sea cual sea el tema" y por tanto "buscan excusas", según ha señalado. La reforma del artículo 49 ha vuelto a estar de actualidad después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase esta semana que pretende reunirse con Feijóo, antes de final de año y crear una comisión de trabajo para abordar esta modificación constitucional, así como la renovación del Consejo General del Poder Judicial --que ha cumplido cinco años con el mandato caducado-- y el nuevo sistema de financiación autonómica. OFERTA "GENEROSA" DE SÁNCHEZ AL PP El diputado socialista también se ha pronunciado sobre la situación del CGPJ y considera "generosa" la oferta lanzada por Sánchez para crear una comisión de trabajo con el PP para negociar la renovación del órgano. Además, ha culpado al PP del bloqueo que sufre el órgano de gobierno de los jueces desde hace cinco años y ha señalado que han ido cambiando sus argumentos, pues no son los mismos los que ofrecía el anterior presidente del partido Pablo Casado y los que ahora esgrime Feijóo. A su juicio lo único que le interesa al PP es "mantener el control" del Consejo General del Poder Judicial y por eso no aceptan llevar a cabo la renovación de sus vocales. Por otro lado, ha señalado que los socialistas no temen que ERC, Bildu y Podemos puedan hacer pinza y votar en contra de los intereses del Gobierno después de que los 'morados' rompiesen con Sumar y se pasaran al Grupo Mixto y les recuerdan que para obstaculizar la labor del Ejecutivo, tendrían que alinearse con PP y Vox Considera por tanto que la reflexión la tienen que hacer aquellos partidos que, llegado el caso, estén dispuestos a sumar sus votos "con partidos absolutamente opuestos". Además, afirma que el PSOE va a plantear leyes y reformas y están convencidos de que tendrán las mayorías necesarias para sacarlas adelante.