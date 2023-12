Compromís cree que Podemos decidió hace tiempo romper con Sumar y que lo "coherente" habría sido dejar sus escaños

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Compromís, Águeda Micó, ha manifestado su sospecha de que Podemos tenía decidido romper con Sumar desde hace mucho tiempo, incluso antes de conformarse el grupo parlamentario, y ha defendido que lo "coherente" al consumar ese movimiento era que sus cinco diputados dejaran el escaño, aunque tenían claro que eso no iba ocurrir. "Creo que era inevitable y lo tenían decidido. Da la sensación que lo tenían decidido mucho antes (irse al Mixto) incluso de conformar el grupo parlamentario. Creo que a nadie le ha venido como una cosa nueva lo que ha pasado", ha desgranado en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press. Micó ha manifestado que reciben "sin más" la marcha de Podemos al Mixto porque, en su caso, pensaba que "en algún momento pasaría", aunque no entienden que finalmente la formación morada de el paso alegando que así conserva su capacidad política, cuando Sumar es un espacio plurinacional de relaciones horizontales entre partidos donde todos conservan su autonomía. Sin embargo, Micó ha remarcado que Podemos es un partido "independiente" y ellos mismos verán si abandonar Sumar es una "buena o mala decisión", convencida de que tendrán puntos de encuentro con Podemos durante la legislatura para impulsar medidas progresistas. Cuestionado por la posición de los 'comunes' que han demandado a los miembros de Podemos que devuelvan el escaño, Micó ha opinado que lo "coherente" es que sus cinco diputados hubieran dejado el acta dado que concurrieron a las elecciones bajo las siglas de Sumar después de rubricar un acuerdo de coalición. No obstante, la portavoz adjunta de Sumar ha reconocido que todos en la coalición eran conscientes de que dicha renuncia "no iba a pasar". La diputada de Compromís también ha opinado que la voluntad de Podemos es presentarse en solitario a los comicios europeos y no solo a esa cita electoral, porque detecta que lo que quiere la formación morada es tener un espacio ajeno a lo que es Sumar a nivel estatal.