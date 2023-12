Mayoral: "Me encantaría vestir la Roja"

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- Borja Mayoral, delantero del Getafe, aseguró este viernes, después de marcar el gol de la victoria ante el Valencia (1-0), que le "encantaría" jugar en la selección española a las órdenes de Luis de la Fuente.

El jugador del Getafe se convirtió, con su noveno tanto, en el jugador español con más goles de la Liga. Preguntado por si quiere jugar con España, fue claro.

"Sí. Lo he dicho en un par de entrevistas. He tenido la suerte de haber jugado en la sub-19 y sub-21, y claro que me encantaría vestir la Roja. Sería un sueño. Ojalá que llegue", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Además, afirmó que el duelo ante el Valencia fue "muy trabajado, muy disputado y de mucha guerra" que acabó al final de la "mejor manera", con una victoria de su equipo.

"Siempre los goles en los últimos minutos saben diferente. El estadio se ha vuelto loco, todos nos hemos vuelto locos. Ha sido una victoria importante. Hemos interpretado el partido muy bien, hemos tenido minutos de precipitación, pero lo hemos conseguido", señaló

"En cuanto a números, entender el juego y madurez, estoy en mi mejor momento. Me encuentro muy bien física y mentalmente y con la ayuda del equipo, pues mucho mejor. Hoy ha sido un partido muy disputado. Hemos llevado el control del juego sobre todo en la primera parte y luego con la expulsión en la segunda de Paulista. Somos justos vencedores por ocasiones y en la segunda parte hemos hecho muchos méritos", concluyó.

