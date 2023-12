Mamardashvili: "Han sacado dos rojas increíbles"

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia, aseguró este viernes, tras perder 1-0 ante el Valencia, que las rojas que recibieron sus compañeros Javi Guerra y Gabriel Paulista, fueron "increíbles".

"No puedo hablar. Era un partido muy difícil. Una pena, han sacado dos rojas increíbles. Hay que recuperar. La próxima semana tenemos un partido muy importante y hay que recuperarse. La primera roja a Gabriel ha sido por hablar pero creo que no ha dicho nada. Pero es fútbol y hay que seguir siempre. La de Javi Guerra, él también se va por hablar y no he visto nada, no lo sé", apuntó en declaraciones a Movistar Plus.

Además, recordó que el Coliseum en un estadio "muy complicado" y alabó a quien fue su técnico, José Bordalás: "Es un entrenador muy fuerte y muy bueno. Sabemos que es un partido muy difícil y es una pena", señaló. EFE

jjl/apa