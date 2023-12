Bordalás: "Mayoral tiene un margen de mejora muy grande"

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes, tras la victoria de su equipo por 1-0 ante el Valencia, que Borja Mayoral, autor de su noveno tanto en Liga, "tiene un margen de mejora muy grande".

El técnico azulón destacó el comportamiento del máximo goleador español de LaLiga EA Sports y dejó claro que el delantero del Getafe aún puede convertirse en un jugador más decisivo.

"Borja está trabajando muy bien. Está en un gran momento. Está viendo portería con mucho acierto. Llegan los goles y ayuda mucho al equipo, no sólo en la faceta goleadora. Estamos muy contentos con Borja y con todo el equipo. Lo he hablado con él, que tiene un margen de mejora muy grande y tiene que seguir trabajando. Estoy muy contento con los chicos. Esto es el trabajo diario. Han entendido que tiene que ser así y eso es lo mejor para ellos", aseguró.

Bordalás analizó el choque ante el Valencia y declaró que el Getafe completó un buen partido que dominó desde el principio y en el que tuvo muchas más ocasiones que su rival. "La victoria creo que es merecida. El rival, en ningún momento no nos ha inquietado. Creo que no ha tirado a puerta. El equipo ha hecho un partido muy completo a pesar de que el gol ha llegado en el tramo final", comentó.

"Hoy ha habido momentos en los que nos han faltado un poco más de fluidez. Pero van pasando los minutos, no marcas y no es que te desesperes, pero siempre piensas que no puede llegar. Pero al final ese gol de Borja nos ha dado los tres puntos y estamos muy contentos", agregó.

Preguntado por el sueño de la afición del Getafe de pelear por disputar una competición europea, dijo que es normal que sus hinchas se "ilusionen" pero recordó que aún queda mucha Liga por delante antes de pensar en objetivos continentales.

"Hay que trabajar mucho y ser conscientes de la dificultad. Hoy con superioridad numérica nos ha costado mucho. Hay que ir partido a partido con mucha calma y cautela. Estamos felices y contentos. Hoy la respuesta de la afición ha sido sobresaliente a pesar de la semana compleja para el equipo", declaró.

También habló sobre la expulsión con roja directa de su jugador Domingos Duarte y del rival Javi Guerra: "No sé exactamente qué ha pasado. Igual que con la roja de Javi Guerra. Habrá habido algún tipo de comentario o insulto. Si el árbitro toma una decisión tan drástica, es que ha habido algún insulto. Por una protesta no te expulsan", manifestó.

Asimismo, se refirió al que fue su equipo en la temporada 2020/21, el Valencia: "Hasta el día de hoy le he visto francamente bien. Me ha sorprendido el equipo a pesar de la juventud. La mayoría de los jugadores los conocemos perfectamente. Han crecido mucho y este inicio de campeonato han estado muy bien. Hasta ahora tenían los mismos puntos que nosotros", dijo.

"Hoy ha sido más que demérito del Valencia, ha sido mérito del Getafe. No nos han tirado a puerta. No estoy en el día a día del Valencia, pero me alegro mucho de los chicos. Están trabajando fenomenal. Conozco casi a todos, muchos debutaron conmigo y me alegro por ellos. Lo hacen muy bien. Están madurando francamente bien", agregó.

"Le tengo un cariño muy grande al Valencia. A todos los que están en el Valencia porque conozco a casi todos de la directiva y la dirección deportiva. Viví un año espectacular, una experiencia increíble. Un año bonito, corto e intenso. No soy la persona indicada para decir nada, estoy defendiendo los intereses del Getafe. Están trabajando muy bien dentro de la situación que pueda tener el Valencia", finalizó. EFE

jjl/fp