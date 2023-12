Baraja: "Paulista no puede hacer la segunda acción con amarilla"

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, se mostró enfadado en rueda de prensa tras perder 1-0 ante el Getafe y declaró que su jugador Gabriel Paulista, expulsado al principio de la segunda parte, no tuvo que haber cometido la acción con la que vio tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos.

Baraja puso en duda la primera cartulina que vio su defensa en la primera parte y lamentó que su equipo, pese a reponerse y aguantar al Getafe con un hombre menos durante mucho tiempo, encajara el tanto de la derrota en el minuto 87. Además, declaró que hablará con Javi Guerra, también expulsado con roja directa en el segundo acto, para saber si le dijo algo al árbitro para abandonar el campo.

"Estoy cabreado, porque damos a entender que cuando haces un trabajo de 86 minutos y te quedas con diez después de una situación mejorable por nuestra parte, al final poner las excusas del árbitro... Pero la primera es amarilla es interpretable porque viene el árbitro, saca una tarjeta por protestar o por hablar un poco con Gabriel, que es el capitán. Y la segunda cosa, con amarilla, y lo hemos hablado al descanso, no puedes dar la posibilidad de que te puedan expulsar", dijo.

"Me cabrea que después de eso nos hemos repuesto con 4-4-1, hemos defendido bien y nos han hecho gol en una acción. Me cabrea que el equipo esté fuerte, que lo dé todo y que se valoren otras cosas diferentes a lo que ha pasado en el partido. Luego, pues la segunda expulsión tengo que hablar con Javi Guerra a ver qué ha pasado. Algo le habrá tenido que decir. Si ha pasado eso no tiene justificación", agregó.

"Paulista, la segunda acción con amarilla, no la puede hacer. Pero hay que ver la primera amarilla, que es por una protesta o por decir algo que tiene que hacer cualquier capitán. A mí me ha sacado una amarilla por preguntar por qué se la habían sacado. Nos han perjudicado. Claro que hay que ser duro. Dije que había que estar a lo nuestro y jugar antes del partido, pues ahora tenemos a dos jugadores menos para el próximo encuentro", explicó.

Baraja recordó que, desde que su equipo jugó con diez hombres por la expulsión de Paulista, el Getafe en ningún momento consiguió abrumar al conjunto ché porque no llegaba a su portería. Además, señaló que el Valencia estaba "defendiendo bien" y en una acción puntual, la del tanto de Borja Mayoral en el minuto 87, perdió el choque.

"Estamos compitiendo con nuestras armas. Sabemos de la dificultad de esta competición y de este campo. Hay rachas y habrá rachas durante la temporada difíciles de llevar. Lógicamente no ganar siempre condiciona todo y es algo que puede pasar. Tenemos que estar preparados. Pero la sensación a lo de Girona y a lo de hoy, es que no hemos estado a merced del otro equipo. Hoy el Getafe, estando con diez, no nos ha generado tanto", manifestó.

"Han sido superiores haciendo el gol, no mucho más. Hemos estado intensos y continuos. Hemos defendido bien con diez. Cualquier equipo que ha venido aquí no tiene posesión porque aquí es difícil es tener la pelota y generar ocasiones. Has ido un partido cerrado, ellos han tenido su acierto. La acción del gol, minuto 87, hay combatir esas jugadas porque están pendientes esta temporada", culminó. EFE

jjl/fp