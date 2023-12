22-26. El Puente Genil gana su primer partido a domicilio ante un Granollers atascado

Granollers (Barcelona), 8 dic (EFE).- El Ángel Ximénez Puente Genil logró la primera victoria a domicilio de la temporada en una de las pistas más complicadas de la Liga Asobal de balonmano, la del Fraikin BM Granollers (22-26).

El conjunto andaluz, que impuso un ritmo más trabado y pausado de encuentro, dominó prácticamente de principio a fin ante un cuadro vallesano, que no encontró su mejor versión en ningún momento en un partido con una cadencia goleadora baja. Tras la segunda derrota consecutiva, el Granollers sigue sin acabar de confirmar su billete a la Copa de España.

Comenzó el Puente Genil con un alto nivel defensivo, y un no menos acertado ataque para elevar un ilusionante 1-2 en el electrónico, que se diluyó rápidamente en cuanto llegó la primera exclusión del equipo.

Con un ritmo muy lento de partido, y que desfavorecía claramente al Granollers, el cuadro de Paco Bustos superó un mal momento y no tardó en recuperar la iniciativa en el marcador (5-6, min 16).

Ambos equipos no mostraban ningún tipo de inspiración ofensiva, al contrario, de hecho, el Granollers no encontró el gol durante once minutos hasta un tanto de Andrei Buzle (6-6, min 20).

Los locales encadenaron otros seis minutos sin ver portería por las intervenciones de Ben Tekaya, lo que aprovechó el cuadro andaluz para hacer un parcial de 0-3 e irse por tres goles (6-9, min 25). El tiempo muerto de Antonio Rama no pudo hacer reaccionar a los suyos, y el Ángel Ximénez se fue tres goles arriba al descanso (8-11).

El Granollers salió más decidido en la reanudación, y a pesar de que le continuaba faltando acierto, recortó las diferencias rápidamente (11-12, min 36).

Cuando parecía que la remontada era inminente, los visitantes, lejos de venirse abajo, endosaron un parcial de 0-3 para volver a abrir la ventaja (11-15, min 40) y aun ampliaron más la diferencia (14-20), a diez minutos del final.

La reacción local no tardó en llegar, y tras un 3-0 de parcial en dos minutos, llegó el tiempo muerto de Paco Bustos (17-20, min 52). El Granollers, con la insistencia de Bruno Reguart, se llegó a situar a dos goles, sin embargo, el Puente Genil, alargando sus ataques, acertó y se quedó con el triunfo.

- Ficha Técnica:

22 - Fraikin BM Granollers (8+14): Roberto Rodríguez (Panitti); Franco (3), Amigó (-), Pere Arnau (1), Rey (-), Antonio García (6,1p) y Torriani (1) -siete inicial-; Buzle (2), Castillo (1), Montoya (-), Urdangarín (2), Guijarro (-), Reguart (6), Romero (-) y Domingo (-).

26 - Ángel Ximénez Puente Genil (11+15): Ben Tekaya (De Hita): Luisfe Jiménez (4), Keita (2), Boskos (5), Ribeiro (6,1p), Tiago Sousa (1) y Bernabéu (2) -siete inicial-; Cabello (-), Márcio Silva (-), Jung (4), Cuenca (-), Aizen (1), Medina (-) y Janosi (1).

Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba. Exclusiones para Franco y Romero por el Fraikin BM Granollers y Tiago Sousa (2) y Márcio Silva por el Ángel Ximénez Puente Genil.

Parciales: 1-2, 5-3, 5-5, 5-6, 6-9, 8-11 -descanso-; 10-12, 11-14, 13-17, 14-20, 18-22 y 22-26-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Plenitude Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante cerca de 400 espectadores. EFE

