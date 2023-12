Sordo (CCOO) augura una legislatura "complicada" y de "gobernabilidad difícil" tras la ruptura de Podemos con Sumar

El secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha augurado este jueves que la legislatura que acaba de comenzar va a ser "complicada" y de "gobernabilidad difícil", tras la ruptura de Podemos con Sumar y el paso de los cinco diputados del partido morado al grupo mixto del Congreso. Así lo ha venido a trasladar el líder de CCOO en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que "cualquier proyecto de ley, cualquier norma que tenga que aprobarse en el Parlamento va a tener que contar con el apoyo de una serie de partidos que en algunas materias son bastante distintos". Ha apostillado que ya en la anterior legislatura la situación fue "un poquito así" también, pero ha puntualizado que "había un poquito más de margen parlamentario" que ahora, cuando "prácticamente no puede fallar ninguno de los partidos que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez" para sacar adelante los proyectos de ley o las demás iniciativas que el presidente del Gobierno quiera impulsar en las Cortes Generales. Unai Sordo ha añadido que "le va a corresponder al Gobierno hacer ese juego de equilibrios", y al respecto ha apuntado que "el marco del diálogo y de la concertación social puede jugar ahí un papel importante". Al hilo, el dirigente de CCOO ha defendido que "sindicatos y organizaciones empresariales hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos en contextos también de mucha confrontación política, como hemos vivido en la última legislatura", y "en la medida en que podamos avanzar y desbrozar acuerdos en el marco del diálogo social, a lo mejor también la gobernabilidad, por lo menos en las materias que nos competen, es un poco más sencilla". No obstante, Unai Sordo ha sostenido que la legislatura actual "va a ser complicada", a la vez que es "muy trascendente", porque "España tiene que abordar transformaciones de su modelo productivo muy importantes, tiene que canalizar y hacer llegar a la economía real los fondos de recuperación europeos, los 'Next Generation'", y "hay que hacer reformas que permitan trabajar menos para trabajar mejor, para subir los salarios, para tener mejores condiciones" laborales. "Es mucho lo que hay en juego", y "sería muy deseable que bajara el tono de la confrontación política", ha abundado el líder de CCOO antes de apostillar que él no es "muy optimista en el corto ni en el medio plazo", porque, en su opinión, "la lectura que de alguna manera han hecho las derechas de la legislatura es de subir al máximo el tono de la confrontación, y por ahí no parece que vaya a haber grandes posibilidades de cambiar posiciones", según ha concluido. SUBIDA DEL SMI Por otro lado, sobre el diálogo abierto entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT para negociar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Unai Sordo ha recordado que tras la primera reunión al respecto que se cerró la semana pasada sin acuerdo, habrá una nueva el próximo lunes, 11 de diciembre, y ha comentado que habrá que ver "si hay verdadera voluntad de negociación" por parte de la patronal CEOE. "En principio, la propuesta de los empresarios nos parece demasiado baja, y para Comisiones Obreras el Salario Mínimo Interprofesional tiene que subir al menos como están subiendo la media de los salarios, que, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de junio se habían incrementado de media un 5,2%", ha manifestado Unai Sordo, quien también ha puesto de relieve que "en los convenios colectivos estamos pactando subidas salariales por encima del 4%". "El salario mínimo interprofesional no puede perder pie en esta subida de los salarios", ha advertido el líder de CCOO para defender que el SMI suba "por encima de la inflación", que "ha sido superior al 3,8 por ciento" este año en "productos básicos y alimentos que componen la cesta de la compra de las familias con menos recursos", según ha indicado. Unai Sordo ha defendido que dicha subida del SMI por encima de la inflación sería "de justicia", y "se ha demostrado" además "que era perfectamente compatible un fuerte incremento del salario mínimo interprofesional con la creación de empleo", según ha remarcado. Por otro lado, a la pregunta de si una salida del Gobierno de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, como consecuencia de su posible elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), facilitaría las aspiraciones de los sindicatos en las conversaciones con el Gobierno para reformar el subsidio de desempleo, el dirigente de CCOO ha respondido que no, porque "nosotros estamos negociando con la propuesta que nos ha puesto encima de la mesa el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo". "Nosotros, en las disputas que supuestamente existen dentro del Gobierno, siempre decimos lo mismo: aclárense entre los miembros del Gobierno, porque el sindicato negocia con el Gobierno, no con tres o dos partes del Gobierno", ha añadido Unai Sordo antes de concluir que "estas cosas siempre acaban llegando a consensos", y respecto al subsidio de desempleo "lo que hace falta es mejorar, por un lado, las formas de inserción de los parados en el mercado laboral y, por otro, las prestaciones sociales para la gente que no tiene recursos", según ha finalizado.