PSOE-M defiende que Puente nunca insinuó ni habló de "boicot" en Cercanías y que se investigan todas las incidencias

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido este jueves que el ministro de Transportes, Óscar Puente, nunca insinuó ni habló de "boicot" en Cercanías Madrid. Lo ha asegurado en los pasillos de la Asamblea de Madrid en referencia a unas supuestas declaraciones del ministro que recogen varios medios de comunicación en el Congreso de los Diputados en el que avanzó una investigación por el descarrilamiento de un tren en Atocha y deslizó que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, podría estar "alimentando boicots". Asimismo, ha explicado que se investigan "todas las incidencias" que surgen para poder encontrar la causa técnica a ver si ha habido "alguna causa o fallo humano", "No está acusando ni insinuando ni poniendo en duda a ningún Gobierno regional", ha remarcado. Lobato ha tachado de "demagogia" la intervención del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, donde le ha pedido ser intermediador con Puente y les ha retado a demostrar el boicot, en cuyo caso Rodrigo dimitirá y en el contrario ha pedido la renuncia de los socialistas. "Negar categóricamente en nombre del ministro de Transportes del Gobierno de España que se esté hablando por parte del Gobierno de España de ningún boicot de ningún tipo, al contrario", ha lanzado Lobato, quien ha indicado que tras la incidencia de esta semana y las noticias publicadas habló con el propio Puente. Al hilo, ha afeado a Rodrigo su intervención, ya que no ha hecho "ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una carta" al ministro de Transportes para pedirle información sobre aquello que está tratando. Cree el socialista que no es "lógico o sensato" y que en ningún caso "ayuda nada a los madrileños". Por su parte, el propio Puente ha negado en sus redes sociales que haya dicho que hay un boicot o que Ayuso esté detrás del mismo. "Es una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada a la Sexta, como se le dijo ayer a la cadena sin éxito. Fin", ha rematado.