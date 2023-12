Podemos culpa a Sumar de la ruptura, rechaza acusaciones de transfuguismo y avisa que presionarán al PSOE en el Congreso

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha culpado a Sumar de la marcha de los diputados morados al Grupo Mixto al sostener que han roto el "acuerdo político" para seguir coaligados al "arrinconarles" en el Congreso, a la vez que ha rechazado que se les acuse de trasfuguismo tras salir del grupo plurinacional. Por otro lado, ha proclamado que van a presionar al PSOE con sus votos para que "vaya más lejos de lo que quiere" durante la legislatura, como hicieron cuando gobernaron con los socialistas en el anterior mandato. "Todo el mundo sabe lo que hace Podemos cuando está en las instituciones, lo que hemos hecho en el Gobierno (...) Obviamente desde el parlamento vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, decidir nuestro voto en función de las propuestas que nos lleguen y en función de los avances que consideramos que se necesitan para la ciudadanía", ha manifestado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. Cuestionada por la llamada de la líder de Podemos, Ione Belarra, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para trasladarle que la legislatura no estaba en riesgo, Serra ha asegurado que el PSOE es "muy consciente" de que necesita a Podemos para que exista una mayoría que haya frente a PP y Vox, y que en el pasado ha tenido que "cumplir" con muchas medidas pactadas con su formación. "Muchas veces presionaremos al PSOE para que vayamos más lejos de lo que el PSOE quiere, eso es evidente. Lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo, pero saben que cuentan con una fuerza política que siempre va a estar para ampliar derechos, eso lo conocen perfectamente", ha zanjado. SUMAR LLEVA MESES EN LA ESTRATEGIA DE "MERMAR" A PODEMOS Y todo ello, ha proseguido Serra, a pesar de que los socialistas tomaron la iniciativa de "echar" a Podemos del actual Gobierno, para lo cual ha tenido la ayuda de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, dado que ahora es "responsabilidad" de ambos "cuidar" el "bloque democrático", algo que no hicieron en el caso del partido morado. De hecho, ha defendido que salir de Sumar es la "única decisión que podían tomar" después de meses de estrategia de "mermar" a Podemos, con el "veto" en las listas a la exministra Irene Montero, la "exclusión" a su partido del Ejecutivo y dejarles sin voz ni capacidad política en el Congreso. Es más, Serra ha insistido en que fue un "error" político arrinconarles en el Congreso y que todo el mundo sabe que firmaron la coalición con Sumar pese a las condiciones injustas que les planteó Díaz, con incluso "amenazas" y "presiones" hasta el final para que rubricaran ese pacto. PODEMOS NO HA HECHO TRANSFUGUISMO A continuación, Serra ha asegurado que mucha gente les trasladó que votaron a la coalición Sumar al trato que les dispensaron y ha lanzado que ha sido Sumar quien ha acometido una "ruptura del acuerdo político que les permitía seguir conjuntamente en el grupo parlamentario", al no permitirles intervenir en plenos ni impulsar iniciativas políticas. De esta forma y con su marcha al Mixto, ha desgranado que todas las personas que apoyan a Podemos estarán representadas a partir de ahora en el Congreso. Por otro lado y cuestionada por la posición del partido, con dirigentes como Montero, que tachó de tránsfuga a la exdiputada morada Meri Pita cuando abandonó el grupo de Unidas Podemos para ir al Mixto en la pasada legislatura pidiéndole que dejara el acta, la dirigente de la formación morada ha subrayado que acusarles de transfuguismo es "grave" y que no hay comparación posible entre ambos casos. Así, ha explicado que Pita tuvo un comportamiento individual de romper la disciplina de su partido y del proyecto político por el que concurrió a las elecciones, mientras que aquí hay un partido que toma una decisión en su conjunto, que acatan los diputados que militan en esa fuerza y en respuesta a la "ruptura" de un acuerdo político tras dejarles sin voz ni capacidad política en el Congreso. "Hemos tenido que tomar una decisión colectiva y es faltar a la verdad decir que es transfuguismo", ha apostillado Serra, quien no obstante apunta que van a dialogar con Sumar en el Congreso para impulsar avances sociales. Respecto al panorama del partido para las elecciones europeas, la coportavoz de Podemos ha dicho que se tomarán las decisiones pertienentes sobre cómo van a concurrir a estos comicios, si bien ha desgranado que la hoja de ruta aprobada por la militancia en noviembre proclama la plena autonomía del partido a la hora de hacer política.