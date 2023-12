López de Uralde cree que ni Podemos ni Alianza Verde han sido tratados "con el respeto que merecen" en Sumar

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha lamentado que en Sumar "no están gestionando bien la coalición" y, en este sentido, ha afirmado que ni Podemos ni Alianza Verde han sido tratados "con el respeto que merecen". Asimismo, ha indicado que su partido tiene intención de concurrir a las elecciones vascas y para ello "buscar partidos aliados". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López de Uralde ha asegurado que no le sorprende la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar para formar parte del grupo mixto porque "no se está gestionando bien esta coalición por parte de Sumar". De este modo, ha considerado que "hay que dejar espacios, dejar a los partidos tener su capacidad de acción política". "En eso consiste una coalición, en saber articular las distintas partes que la conforman y en respetar a cada una de ellas", ha insistido. Preguntado sobre posibilidad de que, tras lo ocurrido, pueda haber un acuerdo en Euskadi entre Podemos y Sumar de cara a las autonómicas del próximo años, ha reiterado que, "para que haya un clima más propicio, tiene que haber algo que es fundamental, que es el respeto a todas las partes que quieren conformar ese espacio". "Si no hay ese respeto, es lógicamente muy difícil. Y yo creo que eso es el valor fundamental que hace falta en este momento, respetar especialmente a todas las partes que hemos contribuido a que este espacio se ensanche y que tenga la fuerza política que ha llegado a tener", ha apuntado. A su entender, la responsabilidad de lo que está ocurriendo "indudablemente" está en Sumar porque, "cuando se conforma una coalición, quien tiene la responsabilidad de que esa coalición funcione y de gestionarla adecuadamente es quien la lidera". Según ha lamentado, "en este proceso hay fuerzas, y desde luego entre ellas Podemos y también Alianza Verde, que no han sido tratadas con el respeto que se merecen por parte de los que lideran esa coalición". "Si no dejas espacio, si no permites desarrollar actividad política, es muy difícil que los acuerdos puedan ir más allá de las elecciones", ha insistido el que ex diputado vasco, que ha indicado que en las elecciones generales "se consiguió el objetivo, que era impedir un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, pero a partir de ahí hay que continuar trabajando juntos" si "realmente se cree en esa unidad". ESTARÁ EN LAS ELECCIONES VASCAS Por lo que respecta a su partido, ha asegurado que Alianza Verde "estará" en las autonómicas vascas. Según ha explicado, la formación ha celebrado este fin de semana una asamblea estatal en la que se ha decidido "buscar partidos aliados para trabajar juntos y para las distintas citas electorales que vienen, las elecciones vascas, las gallegas y las europeas, y en esa búsqueda desde luego, para nosotros, es fundamental el respeto a las distintas fuerzas que puedan conformarlo". López de Uralde ha indicado que se está en "una fase muy preinicial" de contactos y "desgraciadamente las cosas no están yendo a todo lo rápido" que a le gustaría a Alianza Verde.