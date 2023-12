EU-IU urge "cerrar" una coalición "a tres" para las gallegas y defiende la autonomía de las formaciones en Galicia

La coordinadora nacional de Esquerda Unida-Izquierda Unida, Eva Solla, ha urgido las negociaciones para poder "cerrar" una coalición "a tres" para las elecciones autonómicas del próximo año y ha defendido la autonomía de las formaciones en Galicia, al margen de lo que haya sucedido en el Congreso con la ruptura de Podemos con el grupo de Sumar. En este sentido, en declaraciones a Europa Press, Eva Solla ha sostenido que las tres organizaciones tienen autonomía y que, por ello, debería explorarse el pacto a tres, porque, de lo contrario, "va a ser muy complejo" dar una alternativa política. Para EU-IU, lo principal ahora es "cerrar un acuerdo a tres" para una coalición e iniciar los trabajos. Así, Solla ha indicado que los órganos de decisión no han adoptado una postura para un escenario que no pase por este acuerdo. Por tanto, de no salir adelante un acuerdo a tres bandas, se abriría un debate en la Coordinadora Nacional --máximo órgano de decisión-- para adoptar una posición, pero insiste en que la opción que manejan es la de una coalición a tres.