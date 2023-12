El Gobierno murciano asegura no tener prevista la modificación de la Ley de Mar Menor

El Gobierno murciano no tiene prevista la modificación de la Ley de Mar Menor, según ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño. Ortuño ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por las declaraciones del vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, que informó en la Asamblea que su departamento está elaborando un borrador de la modificación de la Ley del Mar Menor para hacerla compatible con sus actividades. En este sentido, Ortuño ha recordado que tanto él como el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ya dijeron que el Gobierno murciano no tiene prevista la modificación de la Ley de Mar Menor. "No conocemos esa propuesta, es la propuesta de Vox", según Ortuño, quien ha insistido en que el Gobierno autonómico "no tiene prevista la modificación de la citada ley".