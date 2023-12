'Avatar: Frontiers of Pandora', el videojuego que expande el universo creado por Cameron

Madrid, 7 dic (EFE).- El objetivo del nuevo videojuego 'Avatar: Frontiers of Pandora', disponible desde este miércoles para PC, Xbox Series S/X y PlayStation 5, es que los jugadores se sumerjan de lleno en el universo creado por James Cameron para el cine y en ello ha trabajado muchos expertos, entre ellos el español Anchel Labena.

"Siempre vimos en 'Avatar: Frontiers of Pandora' la oportunidad de crear un mundo en el que los jugadores puedan sumergirse de lleno en el universo de las películas. No basta con hacer que todo sea bonito y detallado; teníamos que lograr que los bosques y llanuras fueran interactivas. que las plantas reaccionen ante el jugador, se extiendan hacia sus manos, se protejan y, ante todo, que sorprendan", explica Labena a EFE.

Labena es responsable de varias áreas de desarrollo de este videojuego desarrollado por Massive Entertainment, estudio perteneciente a Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment (la productora de Cameron) y Disney.

Zaragozano de Ejea de los Caballeros, Labena siempre fue un apasionado de los juegos, el cine y la televisión. Tras estudiar Comunicación Audiovisual con el objetivo de producir películas y probar suerte en diferentes ramas, terminó en Copenhague para hacer un Máster en Diseño de Videojuegos.

Pasó 13 años en Dinamarca, en varios estudios 'indies', hasta terminar en Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft situado en Malmö (Suecia), y convertirse en uno de los responsables del desarrollo de 'Avatar: Frontiers of Pandora'.

"'Avatar: Frontiers of Pandora' es la producción más grande en la que he trabajado hasta ahora. He tenido que dar completamente la vuelta a todo lo que conocía sobre desarrollo de videojuegos para lograr el nivel de detalle que la gente espera de un juego de este calibre", detalla Labena.

En este juego, el aragonés ha sido responsable de aspectos como la experiencia de combate o ha liderado los equipos que se han encargado de crear un mundo de Pandora lleno de vida y vegetación, fiel a las películas de Cameron.

"Mi trabajo actual consiste en detallar esos procesos y convertirlos en planes para los equipos encargados de la jugabilidad, trabajando día a día con cada uno de ellos para resolver problemas y mejorar la calidad del juego en cada una de las etapas de producción", explica.

"Si bien es cierto que las labores de producción entre cine, televisión y videojuegos pueden tener algunas similitudes entre sí, trabajar en el desarrollo de videojuegos requiere conocer a fondo el trabajo de cada uno de los roles del equipo", aclara Labena.

Y en un videojuego como 'Avatar' las labores son de lo más diversas, "desde el proceso de diseño de las armas y los enemigos hasta el trabajo de los animadores y los programadores de inteligencia artificial capaces de construir bosques frondosos e interactivos que funcionen de forma fluida en las consolas actuales".

Por eso, el desarrollador español ha tenido que poner todo su talento para recrear con fidelidad el vasto imaginario de Cameron.

"Pandora es una luna alienígena para el jugador y gran parte de la experiencia consiste en explorarla libremente y recorrerlo todo con una combinación de 'parkour' por las ramas de los árboles, cabalgando sobre las praderas y surcando los cielos y recolectando los materiales necesarios para fabricar nuevo equipamiento para cocinar recetas", precisa Labena.

Al mismo tiempo que construían el mundo libre, los desarrolladores tenían la tarea de plasmar en él los conflictos ambientales de la historia original.

"Los enemigos han llegado para explotar los recursos de Pandora sin importarles las consecuencias y los jugadores presenciarán cómo la fauna y la flora pierden su color y su vida. Es una imagen impactante que contrasta mucho con el brillo natural de Pandora", precisa.

Y está en manos del jugador ganarse la confianza de los distintos clanes y acabar con la contaminación en Pandora para que la vegetación pueda retomar el terreno talado.

Porque en 'Avatar: Frontiers of Pandora', la corporación militar humana conocida como RDA ha vuelto a Pandora y está esquilmando los recursos de la tierra y de sus habitantes.

Los jugadores se pondrán en la piel de un personaje na’vi, nacido en Pandora, pero secuestrado durante su infancia y criado lejos de su cultura, en el marco de un programa de entrenamiento de la RDA.

Y tendrán que proteger la Frontera Occidental del regreso de la RDA, reconectar con su legado na’vi perdido y unir a los clanes divididos por un bien común. EFE

