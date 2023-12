Turull (Junts): "Querer fusionar las mesas de negociación es empezar la casa por el tejado"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que su partido tiene peticiones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de la Generalitat, Pere Aragonès, para reunirse en una misma mesa de negociación, ante lo que ha afirmado: "Querer fusionar las mesas de negociación es empezar la casa por el tejado". "¿Una misma mesa para negociar qué? Lo que no podemos es estar en una misma mesa y discutir entre nosotros", ha explicado Turull en una entrevista en el diario 'El Món' recogida por Europa Press este miércoles. Si bien ha reafirmado la voluntad de Junts de "intentar rehacer esta unidad independentista" --no sólo entre ERC y Junts, sino también con la CUP, Òmnium y la ANC, ha dicho--, ha insistido en no empezar la casa por el tejado. Para él, la reunión Junts-PSOE del sábado en Suiza "es la prueba de que mantener la posición sin renuncias puede llevarte más lejos que salir renunciando de casa", y lo ha atribuido a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha mantenido su posición, ha dicho. "Para nosotros es la prueba de que todo lo que habíamos defendido, si lo hubiéramos hecho con más gente y de manera conjunta, quizás podríamos haberlo empezado hace cuatro o cinco años", ha añadido. Se ha referido al verificador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, como una figura muy reconocida en las Naciones Unidas con experiencia en la mediación de conflictos y una carrera diplomática que le acredita, y ha destacado que comprobaron, "en esa primera reunión, que sabe lo que tiene entre manos y que tiene un carácter que ayuda a la hora de negociar". UNIDAD ESTRATÉGICA Y PUIGDEMONT COMO CANDIDATO Preguntado por la falta de unidad estratégica del independentismo en el Parlament y el Congreso, ha respondido que en la Cámara catalana han aprobado resoluciones de autodeterminación y que lo podrían volver a hacer "la semana que viene, si hace falta". Y sobre si Puigdemont será el candidato de Junts en las próximas elecciones, ha respondido: "Si se hace una encuesta a los afiliados de Junts e incluso de fuera de Junts sobre quién debe ser el candidato a las próximas contiendas electorales, yo creo que, de cada 100 que votan, 102 dirían presidente Puigdemont".