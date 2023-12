Feijóo dice, tras la ruptura de Podemos con Sumar, que se "constata" que Sánchez no tiene la "estabilidad" que prometió

El presidente del PP, Alberto Núnez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras la ruptura de Podemos con Sumar, que se "constata" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tiene "ni la estabilidad no la convivencia" que prometió en su debate de investidura. Así se ha pronunciado Feijóo a su llegada al acto del Congreso para celebrar el 45 cumpleaños de la Constitución al ser preguntado por esa decisión de Podemos de abandonar el grupo de Sumar y pasarse al Grupo Mixto en la Cámara Baja. Feijóo ha asegurado que Sánchez ha "comprometido estabilidad y convivencia". "En menos de un mes ya no tenemos estabilidad. Y en menos de un mes ha salido más gente a la calle para defender la Constitución española que en 45 años de vida de la Constitución española", ha proclamado. El jefe de la oposición ha señalado que se trata de una "constatación de hechos". "Lamentablemente ni convivencia ni estabilidad está aportando este Gobierno del señor Sánchez con sus socios", ha finalizado.