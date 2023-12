Espadas defiende la Constitución como instrumento de convivencia, vivo y de desarrollo permanente que "nos unió y une"

El secretario general del PSOE-A y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha valorado los "45 años de trabajo por la democracia" en España en torno al documento que "nos unió y nos une, nuestra Constitución, instrumento de convivencia, instrumento vivo y por tanto de desarrollo permanente". Así lo ha manifestado Espadas a los medios en el acto de homenaje por el aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados, donde también ha resaltado que para alguien que viene de una comunidad autónoma como Andalucía, "ya les digo yo que hace 45 años la ilusión era caminar para construir, para edificar", y en Andalucía "lo entendimos siempre así, un proceso, el proceso autonómico", ha añadido. Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha subrayado que estamos en un inicio de legislatura "enormemente interesante" para todos, pero "desde luego para los andaluces también", ya que "queremos seguir contribuyendo a que el desarrollo de todos y cada uno de los territorios se haga desde la generosidad, que significa trabajar sin que nadie quede atrás, trabajar por la igualdad, por la solidaridad interterritorial, así como por el gran acuerdo que significa nuestra Constitución", ha resaltado. Asimismo, Espadas ha recordado que en esta legislatura se estrena como portavoz de su grupo parlamentario en el Senado, y lo hace "con la firme voluntad y con la mano tendida para el diálogo, no para el combate, para el debate, en sede parlamentaria o fuera de ella", ha apuntado al tiempo que ha asegurado que el objetivo es que esta legislatura no sea una legislatura en la que "exclusivamente se confronten las posiciones que legítimamente tengamos cada uno, sino que valga para seguir avanzando en la resolución de los problemas de la gente". "Queremos hablar de política, queremos hablar de problemas, queremos hablar, en definitiva, de respuestas", ha añadido para afirmar que el Gobierno de España ha arrancado con un compromiso como era el de la ley de paridad, que ya es una realidad y que avanza en su tramitación parlamentaria, lo que demuestra que "para nosotros los objetivos están claros, seguir avanzando, seguir progresando y desde luego no estamos dispuestos a que simplemente el ruido o los relatos falsos sean la crónica diaria de la actualidad informativa", ha concluido.