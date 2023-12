EH Bildu cree que el "divorcio anunciado" de Podemos añade otra variante al logro de una legislatura de "largo alcance"

El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que la "crónica de un divorcio anunciado" que supone la ruptura entre Podemos y Sumar incluye "una variante más" en el camino que deberán recorrer PSOE y Sumar para poder desarrollar una legislatura "de largo alcance" y que "cumpla con el tiempo establecido". A su juicio, ante la división de ambas formaciones, que ve "con respeto y no necesariamente con alegría ni alborozo", el paso de Podemos al Grupo Mixto era "la salida natural". Según ha manifestado Matute en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el que haya "más actores políticos significa la necesidad de poner de acuerdo a esos mismos actores en materias en las que probablemente podamos pensar diferentes". "Y no me refiero EH Bildu con Sumar o Podemos", ha puntualizado. Según ha recordado, dentro de los grupos que apoyan al Gobierno, existe "una pulsión de corte más conservador", que ha vinculado a Junts y al PNV, y otra "de corte más de izquierdas" en la que entrarían ERC, EH Bildu, el BNG, al que "ahora se le suma un nuevo actor que antes permanecía dentro de la disciplina de Sumar". "Yo creo que el Gobierno tiene unos aliados de los cuales, o yo lo quiero ver así, 19 intentarán empujar políticas más decididas hacia la izquierda, más valientes, y serían ERC, EH Bildu, BNG y ahora Podemos, y otros 12 que serían la suma de los diputados de Junts y del PNV, que probablemente intentarán que determinados avances sociales, o la velocidad de los avances sociales, sea más ralentizada", ha manifestado. El representante de la coalición independentista considera que EH Bildu empujó "más a la izquierda" al Gobierno de la pasada legislatura porque "muchas veces los cambios sociales que se anuncian y que finalmente se hacen, se hacen con una tibieza que no responde a la voluntad y a la pulsión de la ciudadanía". Por ello, ha afirmado que es lo que en la presenta legislatura la coalición soberanista va a seguir haciendo. "Si hay formaciones que plantean que hace falta profundizar más, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los cambios en el modelo económico, la transición ecológica, los impuestos a las grandes fortunas, los impuestos permanentes las eléctricas o a las energéticas, ahí nos encontramos con que tenemos más gente diciendo lo mismo y tendremos más fuerza", ha añadido. INTERLOCUCIÓN El parlamentario de EH Bildu ha rechazado que la coalición a la que pertenece tenga más coincidencias con Podemos que con Sumar, y ha asegurado que "interlocutará" de la misma forma con ambas organizaciones políticas y el PSOE. "La voluntad de EH Bildu sigue siendo la misma que podía existir antes de esta división o de esta crónica de un divorcio anunciado", ha defendido. Preguntado por si EH Bilbao ha mantenido contactos con los cinco diputados de Podemos para hacer un 'trabajo conjunto', ha manifestado que "bastante caliente está el patio" y su partido "ni ha tenido, ni tiene, ni tendrá nada que ver en las decisiones, en las cuitas y en las disputas que puedan tener otras formaciones políticas". Según ha puntualizado, "no ha habido nunca ni un intercambio de opiniones sobre la posibilidad de que Podamos integrara ni el grupo de EH Bildu ni el de ERC", entre otros motivos porque "probablemente, en términos reglamentarios es imposible". "Dudo mucho yo que una formación de corte estatal quiera integrarse dentro de un grupo que se manifiesta abiertamente soberanista y de izquierdas y que tiene como epicentro y como eje de actuación Euskal Herria, e imagino que lo mismo en Cataluña", ha explicado. Por ello, ha dicho que "la salida natural era la que se ha producido, en el caso de que existiera ese divorcio". "Lo veo con respeto y no necesariamente con alegría ni alborozo por lo que pueda tener de repercusiones en territorios como Euskal Herria, como la Comunidad Autónoma Vasca", ha concluido. PGE Ante los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha afirmado que, cuando se acordó la investidura de Pedro Sánchez, "todos eran conscientes de que tenía que tener la posibilidad de un recorrido" y que esta "pueda contar con presupuestos para poder desarrollar la acción política". "Yo tengo la sensación o la impresión de que todas las fuerzas políticas que han dado su aval al candidato que proponía el PSOE, dentro de esa coalición de gobierno con Sumar, lo hicieron siendo conscientes de que teníamos que ser capaces también de ponernos de acuerdo para que haya presupuesto y para que se pueda desplegar esa acción de gobierno. Si no, habría sido un viaje a ninguna parte", ha añadido. A su juicio, "no hay que tener miedo" a que existan, entre quienes apoyaron a Sánchez, "tradiciones políticas diferentes" que plantean "horizontes de salida y solución a los problemas, en algunos casos, de manera diferente". "Creo que en la cotidianidad, en las decisiones del día a día, podemos encontrar puntos de encuentro, el término de equilibrio y el punto medio", ha precisado.