Ciudadanos lamenta la ausencia de "los socios" de Sánchez y de Vox, que sólo busca "hacer ruido"

El secretario general de Ciudadanos, el eurodiputado Adrián Vázquez, ha lamentado que en la celebración institucional del Día de la Constitución sólo falten en el Congreso "los socios" del presidente Pedro Sánchez y el partido Vox, que a su juicio sólo busca "hacer ruido". En declaraciones en la Cámara Baja, Vázquez ha indicado que la Constitución de 1978 ha dado a España sus "mejores décadas" y este aniversario "es un día que define mucho la gravedad del momento", con una ley de amnistía que es "una ley de la impunidad que revienta el principio de igualdad entre los españoles y genera una especie de casta de elegidos que no pueden ser tocados". Y en ese contexto, lamenta que en esta celebración haya unas "ausencias claras" de partidos políticos "que parece que no respetan las instituciones y que no respetan la Constitución". "Partidos que, por un lado, son socios del señor Sánchez para formar un gobierno que claramente es legítimo pero también es amoral. Y también un partido como Vox, que parece que no sabe si va o si viene y que lo único que entiende es hacer ruido sin tener ningún tipo de sentido institucional", ha detallado.