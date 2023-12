Vox apoya "cualquier medida sensata" de la Junta contra sequía y afea a PP responsabilidad en falta de plan del agua

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha ofrecido este martes su apoyo "a cualquier medida sensata que combata la sequía que sufre Andalucía" por parte del Gobierno, en alusión al paquete de medidas urgentes que aprueba al respecto el Consejo de Gobierno esta jornada bajo la denominación 'Sequía Plus', aunque de igual forma ha recriminado al Partido Popular que "también es responsable de que no exista un Plan Nacional del Agua". En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, el portavoz Manuel Gavira ha argumentado que "la sequía es un problema que tenemos los andaluces" y con esa perspectiva ha reclamado al Partido Popular que "tenga voluntad política", convencido de que en Andalucía "se ha negado como el señor Feijóo" a articular un plan nacional y propiciar "el trasvase de una comunidad a otra" como medida para "aliviar la sequía de los andaluces". Ha reivindicado que "el sector primario es muy importante" y con esa consideración ha indicado que "merecen una respuesta de las administraciones" para que puedan afrontar "la sequía que estamos teniendo todos los ciudadanos de Andalucía". Se ha lamentado de que "el problema no es nuevo en esta tierra" tras esgrimir que "ya lo hemos tenido en años pasados", antes de plantearse "por qué seguimos teniendo estos problemas y todos nos acordamos de las restricciones severas", un hecho que ha atribuido a "la falta de infraestructuras hídricas". Y en ese contexto ha planteado que "reclamamos un Plan Nacional de Agua" con la perspectiva de llevar agua "donde sobra a donde falta", para asegurar que se trata de una iniciativa que "no tiene el apoyo del PSOE ni del PP".