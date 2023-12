Sumar Galicia paraliza las conversaciones con Podemos tras romperse el grupo en el Congreso

Sumar Galicia ha paralizado las conversaciones con Podemos Galicia tras la decisión de los cinco diputados procedentes de la formación morada de dejar el grupo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Congreso y anunciar su pase al Grupo Mixto. Fuentes de Sumar Galicia han confirmado a Europa Press esta "paralización temporal de las conversaciones", después de los primeros encuentros formales tras la constitución de la organización en este territorio, pendiente todavía de dar a conocer la composición completa de su promotora. "Queremos saber si Podemos Galicia quiere construir Sumar Galicia con nosotros o no. Queremos garantías y un pronunciamiento público o privado de que existe voluntad de trabajar todas en la misma dirección", ha apuntado las mismas fuentes consultadas. Esto, en la práctica, supondría saber si hay o no un desmarque de la postura de los diputados en el Congreso, todo ello en plenas negociaciones en las que Podemos Galicia y Esquerda Unida-Izquierda Unida tienen avanzadas sus conversaciones y mantuvieron reuniones previas a la espera de la constitución de Sumar, que esperó a la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, en los últimos días ha ido en aumento la tensión, con una notoria ausencia de implicación en la promotora de Sumar Galicia, al menos hasta el momento, de las organizaciones de Podemos Galicia y Esquerda Unida-Izquierda Unida, que por su cuenta iniciaron las conversaciones para las autonómicas mucho antes de la constitución como partido de Sumar Galicia y a la espera de que este proyecto definiese su intención de acudir a las elecciones. De esta manera, tras la investidura, hubo un primer contacto oficial de las tres organizaciones políticas, en las que Podemos Galicia llegó a poner encima de la mesa una propuesta para cerrar una coalición a tres, proporcional. En este sentido, también EU-IU urgió a cerrar ya una coalición, pero Sumar Galicia, cuyo portavoz es Paulo Carlos López, abrió, por su cuenta, contactos para tratar de atraer al proyecto a la pata nacionalista que otrora formó parte de la confluencia, Anova, que en las generales pidió el voto para el BNG y se alejó de lo que otrora fueron las alianzas con la izquierda federal. Con contactos pendientes para esta semana, según las fuentes consultadas por Europa Press, la tensión en el espacio ha escalado en las últimas horas, también en el Estado, lo que ha devenido en la ruptura del grupo en el Congreso. Y en medio de la tensión entre las partes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se dirigió públicamente a Podemos Galicia para advertir de que no toca hablar "de cuotas", sino que es momento de armar una propuesta política, unas declaraciones que fueron contestadas por el propio Borja San Ramón (líder de la formación morada en Galicia) para advertir de que no se puede "marear" y que acordar pasa por "acuerdos y porcentajes" y que se había acabado "el tiempo de cheques en blanco".