Podemos respeta la marcha de su coordinador en Madrid y saluda a los que quieren estar en la "izquierda valiente"

La dirección estatal de Podemos respeta la decisión del hasta hoy coordinador del partido en la Comunidad de Madrid Jesús Santos de dejar la formación, para dar la bienvenida a todos los que quieren formar parte de una "izquierda valiente" que representan sus siglas. "Respetamos la decisión de cualquier compañero que se quiera marchar de un proyecto, como saludamos a todas y todos los que vienen a formar parte de una izquierda valiente y transformadora como es Podemos", ha manifestado el coportavoz y diputado morado, Javier Sánchez Serna, en rueda de prensa. Santos, coordinador autonómico de Podemos, ha anunciado este martes que abandona el partido morado por discrepancias con la dirección del partido y su política respecto a Sumar, al tiempo que recalca su apuesta por Ganar Alcorcón, "donde cabe todo el mundo". Así lo ha indicado en una carta publicada en el redes sociales en la que confirma su dimisión de todas las responsabilidades en Podemos y que abandona el proyecto morado. "Lo hago dejando patente, a la vez, mi discrepancia con el rumbo que la organización ha decidido emprender y mi respeto hacia toda la buena gente con la que he tenido el placer de trabajar durante estos años", ha explicado Santos, que llegó como coordinador autonómico en 2020. "Lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su auto-afirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas. Un recorrido del núcleo morado que es legítimo pero no comparto", ha alegado.