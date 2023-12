Podemos critica que Sumar vuelve a "hurtar su voz" tras decidir que Belarra no intervenga en el debate de Albares

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha criticado que Sumar ha vuelto a "hurtar la voz" de Podemos al no permitir que la líder del partido, Ione Belarra, intervenga este martes en el marco de la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre la situación de Israel y la franja de Gaza. Mientras, la portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Marta Lois, ha asegurado que se decidió que el debate lo protagonizara el portavoz de la comisión de Exteriores, Agustín Santos, por su dilata experiencia como diplomático y experto en el ámbito internacional, mostrándose convencida de que Podemos entendía esa decisión. En rueda de prensa en la Cámara Baja, el diputado morado ha explicado que pidieron que Belarra tomara la palabra durante la comparecencia de Albares porque tenía "mucho que decir" para defender algunas medidas concretas ante Israel, de cara a "parar el genocidio" contra el pueblo palestino y exigir, por ejemplo, llevar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la Corte Penal Internacional. MALESTAR DE PODEMOS Sin embargo, ha manifestado que "desgraciadamente" de nuevo no se ha permitido a Podemos intervenir, pese a que estaba "justificado" que así fuera, y se ha quejado de que ningún diputado de la formación lo ha hecho en el Pleno del Congreso desde la constitución de la cámara, mientras que parlamentarios de otras formaciones sí lo han hecho. Sánchez Serna ha sostenido que en la reunión del jueves de la dirección del grupo parlamentario no se abordó su solicitud y fue el lunes cuando se comunicó que solo Agustín Santos iba a fijar postura en el debate parlamentario "sin dar más explicación". "Nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión, creemos que de nuevo se hurta la voz de Podemos en el Congreso y, en este caso, en un tema donde una exministra como Ione Belarra podía aportar mucho sobre este tema y, por tanto, hemos manifestado ya nuestro malestar de nuevo con el nuevo veto de Sumar hacia Podemos" ha zanjado. SUMAR, CONVENCIDA DE QUE PODEMOS ENTENDÍA LA DECISIÓN Por su parte, Lois ha defendido que el portavoz de Exteriores es la persona idónea tras ejercer de embajador de España en la ONU y disponer de una "gran trayectoria" como diplomático, además de su amplio conocimiento del caso palestino. "No me cabe la menor duda de que entienden que es la persona más adecuada para llevar a cabo la comparecencia", ha remarcado para decir que Podemos es conocedor de esa decisión y está seguro de que lo entiende. Fuentes del grupo parlamentario remarcan que esta decisión no fue motivo de queja el pasado lunes mientras que del lado morado rebaten que no hubo debate sino que simplemente se informó de la decisión y que, por ejemplo, se le podía haber reservado el turno de réplica al ministro. Sumar y Podemos mantienen un fuerte choque desde la negociación de la candidatura de coalición a las elecciones del 23J, que se ha agrandado sobre todo tras quedar fuera el partido de la terna de portavocías adjuntas y del Ejecutivo de coalición.