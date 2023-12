Page pide defender la Constitución de "la ofensiva" independentista y aboga por cambiarla democráticamente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este martes defender la Constitución española ante "la ofensiva" del independentismo, al tiempo que se ha mostrado partidario de cambiarla de forma constitucional y democráticamente. "Entiendo que hoy existe una ofensiva del independentismo a nuestra Constitución, que encima es la que les permite tener voz pública, altavoz y escaño; y creo que hoy tenemos que exhibir con claridad que nos aprestamos a su defensa", ha señalado durante su intervención en el acto que han acogido las Cortes regionales con motivo de la celebración del aniversario de la Carta Magna, en el que también ha intervenido el presidente del Parlamento, Pablo Bellido. En este sentido, ha indicado que "probablemente" la amenaza "mas grave" que sufre la Constitución es por parte de "aquellos" que aspiran a "retorcerla" y han renunciado a respetarla "porque saben que no se rompe". "Retorcerla, que no es ni siquiera interpretarla, porque para interpretarla además del legislador ya están los tribunales de justicia". NO HABRÁ "LA NORMALIDAD DE SIEMPRE" Durante su discurso, en el que García-Page ha afeado a los diputados de Vox su ausencia de este acto acusándoles de pensar que pueden defender las instituciones no estando en ellas "salvo para cobrar", ha lamentado que este evento no se vaya a vivir "con la normalidad de siempre". Así, tras apuntar que Castilla-La Mancha vive una situación de "normalidad" y previsibilidad", el presiente regional ha lamentado que "no es lo más general" en el conjunto del país, por lo que ha solicitado aspirar "todos" al funcionamiento "ordinario, normal y regular de las instituciones". Es por ello por lo que ha afirmado que la Constitución española es "enormemente fuerte" porque está hecha "de un material nuevo que los constituyentes en el 78 fraguaron a fuego de un enorme consenso". "Un material, una aleación que le permite doblarse, pero no romperse, que le permite ser flexible pero no ser ingenua". En este sentido, García-Page ha abogado por mantenerla, "aunque sea con cambios", frente a los "populismos reaccionarios" que han "intentado" cuestionar el régimen, sobre todo a partir de la crisis del 2007. Para el presidente castellanomanchego, este aniversario de la Constitución será la primera vez que se viva con "suficiente gente" preocupada en España por conceptos que eran "interpretables pero en ningún caso discutibles" como la unidad, la cohesión, la propia viabilidad del sistema constitucional. "DEMASIADAS BOMBAS LAPA" "Hoy hay gente que piensa que existen demasiadas bombas lapa, demasiadas bombas de racismo como para que en un momento determinado podamos garantizar cien por cien a nuestros hijos y a nuestros nietos que esta Constitución, con los cambios que democráticamente decida España, va a seguir siendo nuestra hoja de ruta", ha lamentado. Pese a lo cual se ha mostrado optimista al afirmar que no va a ser así aunque haya reconocido que en la actualidad hay "preocupaciones añadidas" porque se "detectan adversarios" a la Constitución dentro de ella y no fuera de las propias instituciones que la legislación ampara. Finalmente, en lo que ha calificado como "un ejercicio escolar" en el que hubiera que hacer una nueva Constitución, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asumido que ampararía la unidad del país, reclamaría la igualdad, establecería la división de poderes, incluiría Europa y el Estado del Bienestar. "UNIR Y NO GOLPEAR" De su lado, el presidente de las Cortes ha reclamado un uso de la Constitución, la bandera y los símbolos del Estado "para unir y no para golpear y eliminar al adversario", defendiendo que la Carta Magna ha ofrecido a lo largo de estas cuatro décadas y media "el mayor periodo de estabilidad y de progreso de la historia". Es por ello por lo que ha valorado "la utilidad y la vigencia, con los ajustes que sean necesarios" porque hay "materias que son susceptibles de mejora" como la pertenencia a la Unión Europea, la sucesión en la Jefatura del Estado, la protección integral de las mujeres o la lealtad de los territorios a la nación --entre otras cuestiones--, como ocurre también con la norma suprema de la región, el Estatuto de Autonomía, cuya reforma se está negociando. El presidente del parlamento castellanomanchego, quien ha asegurado que la Constitución es "contenido y estilo, es fondo y forma", ha censurado que se viva "una guerra de reproches" y una "escalada de descalificaciones", con la "apropiación del instrumento" que es la Constitución, "como si solo fuese de unos contra otros" y ha pedido "evitar el uso partidista de la Constitución y de la bandera, que están para unirnos". En este sentido, Bellido ha defendido que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. "Por eso hay que utilizar la bandera, los símbolos y la Constitución no para golpear al adversario sino para unir, porque el adversario no es un enemigo al que eliminar y vencer sino alguien a respetar". "Una actitud que demanda esforzarnos más en escucharnos unos a otros, a quien piensa de otra manera". El presidente de las Cortes regionales ha puesto dos ejemplos de actualidad para censurar las voces que desde Cataluña "hablan en nombre de todos cuando en realidad generan desigualdad entre territorios o que, desde otros puntos de España, caen en el sinsentido de utilizar los instrumentos de todos para machacar a sus compatriotas". Siguiendo el lema 'Una España de todas y todos' de la conmemoración de esta fecha en las Cortes regionales, Bellido ha reivindicado la igualdad entre todo tipo de personas, aludiendo a discapacidad, género y territorios y ha recordado que la Carta Magna está en el propio origen de nuestra Comunidad Autónoma, hace cuatro décadas. "Ser castellanomanchegos es una manera preciosa de ser españoles y españolas", ha finalizado. El acto, que ha contado con la interpretación de dos piezas musicales por el violinista Benjamín Nava y la proyección de un vídeo institucional editado por las Cortes regionales, ha culminado con el izado de banderas de Castilla-La Mancha, España y la Unión Europea por parte de tres representantes de la Policía Local de Toledo; la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras sonaba el himno de España interpretado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería. PP Y PSOE Antes del mismo, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, en declaraciones a los medios, ha puesto en valor la defensa "hoy más que nunca" de la Constitución y el Estado de Derecho, "que muchos están poniendo en peligro con esas cesiones y esas leyes vergonzosas como la ley de amnistía, que traerá también una repercusión muy peligrosa para la igualdad de todos los españoles levantando muros". Desde el PSOE, la diputada regional, Ana Isabel Abengózar ha apelado al espíritu de consenso, de entendimiento y de respeto que dio como consecuencia la Constitución en unos días en los que "esa pluralidad política y entendimiento está dejando mucho que desear por parte de algunos partidos políticos que han estado jaleando a las puertas de las sedes de los partidos socialistas de este país".