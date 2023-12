Luisito: “Hemos merecido pasar”

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 5 dic (EFE).- José Luis Míguez “Luisito”, entrenador del Arosa, consideró injusta la eliminación de su equipo ante el Valencia (0-1), en un partido en el que tuvieron “varias ocasiones” para remontar el tempranero tanto del ucraniano Roman Yaremchuk.

“Estoy jodido porque, sinceramente, creo que merecimos pasar la eliminatoria. Las ocasiones del Valencia han sido contadas y nosotros hemos tenido varias para marcar, sobre todo en la segunda parte. Su mejor futbolista ha sido el portero, eso ya lo dice todo. El Valencia ha venido aquí a perder tiempo”, afirmó el técnico gallego.

Luisito dijo marcharse con la sensación de que el equipo dirigido por Rubén Baraja “escapó vivo” de A Lomba porque tuvo “un golpe de fortuna muy grande” en la acción del gol y luego vivió de las paradas de su portero.

“Estoy seguro de que han temido por la eliminatoria. Al final han tenido que dedicarse a perder tiempo porque estaban pasándolo canutas”, comentó el entrenador del Arosa, quien reveló que Marcos Mella estaba “llorando” en el vestuario por la ocasión fallada en los últimos minutos.

“Por momentos jugamos muy bien al fútbol, hicimos un partidazo, más no le puedo pedir al equipo. Estoy convencido de que ellos pensaban que no teníamos este nivel y yo estaba rezando para ir a la prórroga porque me veía superior”, manifestó. EFE

