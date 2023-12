La Mesa del Congreso aprueba unas recomendaciones para potenciar el uso del lenguaje inclusivo en la Cámara

La Mesa del Congreso, de la que forman parte el PSOE, Sumar y el PP, ha aprobado este martes por unanimidad un documento de recomendaciones para potenciar el uso del lenguaje inclusivo en la Cámara. Con estas 'Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria', el Congreso busca cumplir el mandato de la Ley de Igualdad de 2007, que insta a los poderes públicos a "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo", así como del primer Plan de Igualdad aprobado por las Cortes Generales en 2020. Para su redacción se han utilizado como base las guías sobre la materia elaboradas por otras instituciones públicas --el Senado, por ejemplo, ya cuenta con la suya--, así como las reglas gramaticales vigentes y las recomendaciones sobre lenguaje inclusivo de la Real Academia Española. MEJOR "PERSONAL" QUE "EMPLEADOS" La guía incluye las clásicas propuestas para el uso del lenguaje inclusivo como sustituir, por ejemplo, "empleados" por "personal", o "ciudadanos" por "ciudadanía", así como diferenciar el uso del masculino y del femenino en la designación de profesiones y actividades (diputado, diputada o miembros del Congreso). Además, se apuesta por "evitar un uso excesivo del masculino genérico" y se desaconseja "utilizar expresiones o palabras que incurran en incorrecciones gramaticales, falta de legibilidad o que no estén recogidas en el Diccionario de la RAE". El documento también pide huir del uso de la 'arroba' o la 'x' en lugar de las desinencias de género o la 'e' para las terminaciones. La reforma reglamentaria aprobada al inicio de la legislatura para regular el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara ya incluía una disposición adicional para que, en el plazo más breve posible, se acometiera "una revisión" del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, aún no hay fecha para iniciar esa revisión de las normas de la Cámara, pero se mantiene la previsión de realizarla en esta legislatura. Eso sí, de momento, en los documentos parlamentarios habrá que aplicar la guía aprobada este martes.