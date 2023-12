La AVT pide al Defensor del Pueblo vasco paralizar la campaña con payasos y niños a favor de excarcelar a presos de ETA

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta al Defensor del Pueblo en el País Vasco mostrando su "máxima preocupación y estupor" por la campaña puesta en marcha por la plataforma Sare en la que se recurre a payasos y niños para reclamar la excarcelación de presos de ETA. La carta firmada por la presidenta de la AVT, Maite Araluce, reclama la intervención del Defensor del Pueblo vasco, Manu Lezertua, solicitándole que adopte las "medidas necesarias para paralizar esta campaña y proteger a los niños y jóvenes vascos de la manipulación que sectores de la sociedad vasca hacen de la violencia ejercida por ETA durante décadas". La AVT cuestiona el uso de los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots con la "clara intención de blanquear y dulcificar la figura d los presos de ETA", en un intento de "manipular negativamente a los niños y jóvenes vascos", según el escrito consultado por Europa Press. "Por desgracia no se trata de un hecho aislado en el País Vasco", lamenta la AVT, que avisa de que la no deslegitimación de la violencia genera un caldo de cultivo "muy preocupante". De hecho, recuerda un estudio en el que el 22% de los alumnos de la facultad de Magisterio de la UPV de un total de 160 universitarios apoyaban las acciones cometidas por ETA y un 23% opinó que el uso de la violencia no provoca efectos sociales negativos. Covite también ha denunciado la campaña realizada por los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots, ya que entienden que "utilizan su elevadísima popularidad en Euskadi y Navarra para adoctrinar a los niños y que crean que los asesinos de ETA son héroes y merecen impunidad". Este colectivo ha recordado que la organización terrorista asesinó a 22 niños.